Einfach mangelhaft

Sie funktioniert einfach nicht – die überörtliche B 290-Umleitung. Die Edelfinger merken es jeden Tag. Die enge Theobaldstraße kämpft mit einer riesigen Blechlawine.

Hier läuft etwas gewaltig schief! Das kann jeder sehen, der sich aktuell in Edelfingen an der Strecke positioniert. Die Anwohner sind wütend und genervt, der Ortsvorsteher gelinde gesagt verärgert.

Wo liegt der Fehler? Dazu muss man sich nur in Königshofen einmal an die B 290/Abzweigung B 292 (nach Sachsenflur) stellen und zuschauen: Der Verkehr fließt – als ob es die Vollsperrung der B 290 hinter Edelfingen gar nicht gäbe – stur geradeaus. Einheimische und Auswärtige steuern direkt auf Edelfingen zu, die aktuelle Beschilderung der Umleitung (rechts weg auf die B 292) wird nicht wahrgenommen oder einfach ignoriert.

In Bad Mergentheim das gleiche Bild: Die Fahrzeuge fahren auf der B 290 an der Caritas-Abzweigung geradeaus, in Richtung Herrenwiesenkreisel, und von dort in den Mobilpark und auf die Wilhelm-Frank-Straße gen Edelfingen. Umleitung in Richtung Schweigern? War da was?

Das kann so nicht bleiben! Hier ist das Problem klar unterschätzt worden und eine Verbesserung dringend angesagt, denn die B 290-Vollsperrung zwischen der Kurstadt und dem Stadtteil soll laut Plan noch zwei Wochen aufrecht erhalten werden – und die Pfingstferien enden früher, so dass bald noch mehr (Verkehrs-) Chaos droht.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.06.2019