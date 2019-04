Einige Baustellen auf dem Zettel

Der SV Wachbach hat große Pläne. Für 2019 stehen mehrere Baumaßnahmen an. Unter anderem wird das Sportheim aufgestockt.

Wachbach. Der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Tittl teilte bei der 70. Jahreshauptversammlung mit, dass man im Jubiläumsjahr versuche, die 600-Mitglieder-Marke beim SV Wachbach zu knacken.

Schriftführer Sven Hübner berichtete aus den zahlreich abgehaltenen Sitzungen. Die Organisationen der vielen Veranstaltungen war fast in jeder Thema. Neben dem Jugendturnier erwähnte Hübner auch den „Easter Dance“, der von den Fußballern veranstaltet wurde und erneut sehr gut ankam. Eine Klausurtagung mit dem Vorstand und allen Abteilungsausschüssen erwies sich als eine wichtige Maßnahme, um den Bedarf und die Wünsche der Abteilungen zu erfahren und nach Lösungen zu suchen. Ohne die vielen Arbeitseinsätze rund um das Sportgelände „gibt es kein Fortbestehen“, so der Schriftführer. „Das gehört einfach zum Vereinsleben dazu.“

Die Finanzen erläuterte Kassenwart Gerhard Dörner und legte detailliert einen insgesamt sehr positiven Bericht vor. Er betonte, dass beim SV Wachbach sehr gewissenhaft gehaushaltet wird, was der für Bezirksliga-Verhältnisse sehr geringe Etat bescheinigt. Die Einnahmen für den Eintritt bei Spielen waren gut. Die Prüfer Simon Kißling und Erhard Schopf bescheinigten eine vorbildliche Führung.

Fußballabteilungsleiter Jordan Murphy stellte die großen Erfolge der vergangenen Saison vor. Für den SV Wachbach waren die beiden zweiten Plätze der 1. und 2. Mannschaft in der Bezirksliga Hohenlohe und der Kreisliga B 4 einer der größten Erfolge in der Vereinsgeschichte. Die Relegationsspiele waren durch die sehr große Zuschauerresonanz ein absolut geniales Ereignis, das für Gänsehaut sorgte. Im WFV-Verbands-Pokal überzeugte die 1. Mannschaft und wurde nach zwei Erfolgen gegen Landesligisten erst vom Verbandsligisten Öhringen (1:2) gestoppt. Jugendleiter Daniel Krüger ging auf die Platzierungen ein und stellte fest, dass es eine große Herausforderung sei, wieder alle Teams zu besetzen, da der Nachwuchs fehlt. Vor allem werden für die kommende Saison noch Jugendtrainer gesucht. Krüger wies auf das Angebot eines Ostercamps vom 23. bis 26. April und den geplanten Saisonabschluss hin.

Knappe Niederlage

Der Bericht der AH wurde bereits vom neuen Abteilungsleiter Theo Scheidel vorgetragen, nachdem dieser in der Abteilungsversammlung Anton Bopp nach 16 Jahren ablöste. Neben der Würdigung des scheidenden Abteilungsleiters, ging Scheidel auf das Jahresprogramm und die Unterstützung des Vereins bei diversen Arbeitseinsätzen ein. Die „Junge AH“ müsse man ebenfalls voranbringen, so Scheidel. Erstmals nahm man wieder am Pokalwettbewerb teil und unterlag nur knapp dem späteren Pokalsieger Westernhausen im Elfmeterschießen.

Die Tennisabteilung war durch Gerhard Mühleck vertreten, der zusammen mit Dieter Herzog die Abteilung führt. Die Mitgliedergewinnung steht weiterhin im Mittelpunkt. Mühleck wies auf die Saisoneröffnung mit einem Vereinsturnier für Jedermann hin.

Norbert Hüttl stellte in Kürze die Freizeitsportgruppe vor und berichtete von deren Sorge um Nachwuchs. In Vertretung von Inge Kaludra berichtete Christa Herzog von den Aktivitäten der Abteilung Frauengymnastik. Nachdem die bisherige Übungsleiterin nicht mehr zur Verfügung stand, wurde erfreulicherweise Silke Scheidel neu gewonnen. Christa Herzog sprach auch die Unterstützung beim bevorstehenden Vereinsjubiläum an. Silke Scheidel blickte auf ihre Kurse „Gesunder Rücken“ und den Kurs „Trittsicher durchs Leben“ zurück, bei denen sie von Christine Dörner unterstützt wird. Die Gruppe „Fitnessfrauen“ wurde von Silke Scheidel ebenfalls vorgestellt. Sie wird von ihr zusammen mit Isabel Hübner und Meike Haberkorn geleitet. Die beiden Letztgenannten nahmen auch 2018 wieder 39 Sportabzeichen ab.

Isabel Hübner, die verantwortliche Übungsleiterin für das „Mädchenturnen ab Klasse 4“, wird nun von Anna Kopietz unterstützt, damit die 34 Mädchen angemessen betreut werden können. Hier nahm man zuletzt sehr erfolgreich bei den Hallenmannschaftswettkämpfen teil und hat erste Plätze belegt. Katrin Tittl berichtete ebenfalls vom Kinderturnen und den Erfolgen der Hallenmannschaftswettkämpfe. Das Kinderturnen wird dabei von Angelika Hübner und weiteren Helferinnen geleitet. Jede Woche werden etwa 40 Sprösslinge auf der Matte oder an Geräten trainiert, so Katrin Tittl.

Seit 2017 hat der SV Wachbach auch eine Bauchtanzgruppe und Tischtennis im Angebot. Erstere wurde von Bettina Schindler vorgestellt. Sie betreut jede Woche 34 Mädchen, die in drei Gruppen eingeteilt sind. Martin Mühleck berichtete von der Tischtennisabteilung, die sich jeden Montag in der alten Turnhalle trifft. Die Entlastung erfolgte in allen Bereichen einstimmig. Dann standen Wahlen an (siehe Infobox). Als einziger Posten blieb das Amt des Pressewarts vakant.

Vorsitzender Dehner stellte dann noch die geplanten Baumaßnahmen und die damit verbundene Aufstockung des Sportheims 2019 vor. Mit der Erweiterung sollen hauptsächlich zeitgemäße Umkleidekabinen geschaffen werden. „Dazu ist viel Eigenleistung erforderlich“, so Dehner, „um die finanzielle Belastung für den Verein in vertretbarem Maße zu halten.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019