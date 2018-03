Einige Umleitungen nötig

Anzeige

Dörzbach/Rengershausen.Das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart und die Gemeinde Dörzbach führen an der B 19 eine gemeinsame Baumaßnahme durch. Auf einer Länge von rund 3,6 Kilometern zwischen den Knotenpunkten B 19/ L 1025 bei Hohebach und der Ortsdurchfahrt Dörzbach in Richtung Rengershausen werden Versorgungsleitungen verlegt und die Fahrbahndecke erneuert. Die Bauarbeiten für die Wasserversorgung, die Hausanschlüsse, den Ausbau der Breitbandversorgung und die Sanierung der Fahrbahnschäden, die Deckenerneuerung und der Umbau von acht Bushaltestellen zu barrierefreien Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten beginnen am Dienstag, 3. April, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 21. Dezember, an.

Dabei wird die Baumaßnahme in mehreren Abschnitten unter Vollsperrung ausgeführt. Der erste Bauabschnitt zwischen dem Knotenpunkt B 19/L 1025 bei Hohebach und dem Knotenpunkt B 19/L 1025 in der Ortsdurchfahrt Dörzbach in Richtung Krautheim wird in der Zeit von Dienstag, 3. April, bis Freitag, 31. August, durchgeführt.

Der zweite Bauabschnitt vom Knotenpunkt B 19/L 1025 in der OD Dörzbach in Richtung Krautheim bis zum Ortsende an der Tankstelle in Richtung Rengershausen erfolgt im Anschluss von Samstag, 1. September, bis voraussichtlich Freitag, 21. Dezember.