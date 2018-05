Einst weggeschickt, jetzt wieder zuhause

Anzeige

So auch die Sammlung mit 1974 Bild-Postkarten, die es wert sind, von Stadtarchivarin Christine Schmidt zur Archivalie des Monats Mai erklärt zu werden.

Die älteste Ansichtskarte des Stadtarchivs stammt laut Poststempel aus dem Jahr 1898. Den leicht vergilbten „Gruss aus Mergentheim“, der Richtung Bayreuth geschickt worden war, schmücken einladende Bilder. Neben einer „Total-Ansicht“ des damals rund 4370 Einwohner zählenden Städtchens sind das Schloss, das Kurhaus-Karlsbad und die „Badebrücke“ zum Kurpark, die in diesem Jahr abgerissen und ersetzt werden soll, zu sehen.

Auffallend an dieser Ansichtskarte ist, dass, wie damals üblich, die eine Seite nur für Briefmarke, Poststempel und Adresse vorgesehen war. Die Bildseite dagegen konnte, und dafür wurde ein extra freies Feld angelegt, mit persönlichen Mitteilungen beschrieben werden.

Bei unserer nächsten Postkarte aus dem Jahr 1911, die ins Elsass verschickt worden war und als Absender „eure Mama“ aufweist, ist die strenge Aufteilung von Bildseite mit freiem Feld für Mitteilungen und Adress-Seite schon aufgehoben. Die „Mama“ lässt den Herrn Hegemeister Bretz wissen, dass das Wetter in Mergentheim jeden Tag gut sei und die Kur sie anstrenge. „Doch sagen alle ich sehe frischer aus“, wenngleich sie am Sonntag noch eine leichte Kolik hatte. Morgen werde sie zum Arzt gehen und heute das 9. Mineralbad nehmen. Dann schließt sie mit den Worten „Lebt recht wohl“ und schickt noch ein paar Grüße und Küsse zu ihren Lieben.

Wahrscheinlich waren die „Mama“ und der Hegemeister Bretz glühende Anhänger des deutschen Kaiserreichs, denn die Ansichtskarte zeigt nicht nur das Schloss und das Kurbad, sondern erinnert auch an das Hauptquartier von Sr. Majestät Kaiser Wilhelm II., das vom 12. bis 17. September 1909 Mergentheim in Beschlag genommen hatte. Das Konterfei des Kaisers mit zum Himmel aufgerichteten Schnurrbartspitzen durfte natürlich auf dieser militärisch angehauchten Ansichtskarte nicht fehlen. Interessant an der städtischen Sammlung ist auch, dass die bebilderten Postkarten in aller Regel von Gästen der Stadt, meist von Kurgästen, zu ihren Lieben oder Bekannten in ganz Deutschland und auch ins Ausland verschickt worden waren und dann, nach vielen Jahrzehnten, wieder an ihren Ursprungsort zurückgekehrt sind. Teilweise werden Karten dem Stadtarchiv von Antiquariaten zum Kauf angeboten, teilweise melden sich Privatleute bei Christine Schmidt und fragen nach, ob sie etwas mit der aus Mergentheim oder dem Taubertal stammenden Postkarte anfangen könne, denn es wäre doch schade, wenn die Karte, die sie unter dem Dach oder in einer Schublade gefunden hätten, einfach weggeworfen werden würde. So wird die Sammlung immer wieder ergänzt und um seltene historische Ansichten bereichert.

Die Karten werden von der Stadtarchivarin nach Themen chronologisch geordnet, im PC verzeichnet und in grauen, säurefreien, speziell für Postkarten entwickelten Archivkartons aufbewahrt. Es gibt Gesamtansichten von der Stadt Mergentheim (älteste Ansichtskarte von 1898); Postkarten-Bilder vom Schloss und Schlossgarten (ab 1904); Ansichten von Markt und Plätzen (ab 1900); Blicke auf Straßen und Gebäude (von 1902 an bis in unsere jüngste Vergangenheit); Kirchen und Bildstöcke (ab 1912); Heilbad und Kurhäuser (von 1900 an).

Neben Ansichtskarten von Stadtteilen und dem Taubertal gibt es im Stadtarchiv auch die Rubrik „Personen und Gruppen“. Hier findet man Postkarten mit Bildern zum Beispiel vom Kurorchester, von der 100-Jahrfeier der Quellentdeckung oder von Mitgliedern des Reichstags, die an Pfingsten 1910 Mergentheim besuchten.

„Da es nur wenige Fotografien aus dieser frühen Zeit gibt, ergänzen die Postkarten die bildliche Darstellung der Stadt in hervorragender Weise“, erklärt Stadtarchivarin Christine Schmidt.

Alte Ansichtskarten seien wichtige historische und kunsthistorische Quellen für Heimatchroniken und zahlreiche andere Publikationen. Sie enthalten neben den Bildern auch alltägliche Mitteilungen, die sich nicht nur ums schöne oder schlechte Wetter, das gute oder wenig bekömmliche Essen drehen, sondern manchmal auch um persönliche Probleme, die kurz angedeutet werden. Insofern dokumentieren sie nicht nur Veränderungen im Stadtbild, sondern geben auch Einblicke in das Alltagsleben der Menschen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.05.2018