Einstimmung auf den Advent

Bad Mergentheim.Das Adventsdorf im Garten des Pflegezentrums Eduard-Mörike-Haus in der Austraße 40 öffnet am Samstag, 24. November, und Sonntag, 25. November, jeweils ab 10 Uhr seine geschmückten Hütten. Angeboten werden Adventskränze, Mistelzweige, Gestecke, Weihnachtsplätzchen, Marmeladen und Stollen.

In der Beschäftigungstherapie wurden von Mitarbeiterinnen und Bewohnern Futterstationen für Vögel hergestellt. Drechslerarbeiten, Bastel- und Geschenkartikel, neue Kreationen aus Keramik, Brände und Liköre, in der Region destilliert, selbst gefertigte Strickwaren und Naturprodukte, ebenfalls aus der Region, runden das Warenangebot ab. Das Café ist an beiden Tagen geöffnet. Die Mentorin bietet am Nachmittag adventliches Basteln für die Kinder an. Der Erlös kommt dem Gartenprojekt und den Bewohnern zugute.

