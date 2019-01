Bad Mergentheim.Nach der Erfolgsshow „Spirit Of Ireland“ mit über 300 000 Besuchern in fünf Jahren haben die Produzenten im letzten Jahr eine neue Show auf den deutschen Konzertmarkt gebracht: „Celtic Rhythms direct from Ireland“ mit inzwischen 70 Shows in ganz Deutschland. Über 40 000 Besuchern haben sich 2018 von dieser beeindruckenden „Irish Dance Show“, meisterhafter inszeniert von Startänzer und Choreograph Andrew Vickers, begeistern lassen.

2019 geht die Show mit weiteren 70 Terminen in ganz Deutschland weiter. Am Donnerstag, 7. Februar, sind sie ab 19.30 Uhr im Großen Kursaal zu Gast.

Der Name der Show ist Programm: Elektrisierende und dynamische Rhythmen treiben die Tänzer zu immer perfekteren Ausdrucksformen, zu großer Lebendigkeit und Authentizität an.

„Celtic Rhythms direct from Ireland“ vermittelt die typisch irische Stimmung. Sie verbindet rasante und temporeiche Stepptänze und eine kraftvolle Performance mit stürmischer und begeisternder Irish Folk Music. Diese Show ist tief verwurzelt in der irisch-keltischen Tradition, gepaart mit modernen Elementen und vereint die besten Tänzer und Musiker der Insel, angeführt von Ausnahmetänzer und Dance-Captain Andrew Vickers. Im Unterschied zu vielen anderen Tanzproduktionen paart die aktuelle Show die ausdrucksstarke Atmosphäre des irischen Lebensgefühls mit der rhythmischen Kraft moderner Musikstilistik.

Authentische jahrhundertealte Tradition trifft bei dieser außergewöhnlichen Show auf moderne, kreative und aktuelle Tanzperformance. Ein irischer Abend mit tänzerischer Ausdruckskraft, musikalischer Vielfalt und Melodien. Außerdem mitreißende Percussionseffekte im Wechsel von Stepptanz und Trommel.

Die Musik wird live gespielt, was der Show eine ursprüngliche Kraft verleiht. Die Musiker der original irischen Live Band haben meist in Limerick irische Musik studiert, übrigens der einzige Universität weltweit, wo man dieses spezielle Musikgenre studieren kann. „Celtic Rhythms direct from Ireland“ ist eine Synthese aus Tapdance, Folklore und Musikshow. Karten gibt es bei der Tourist-Information, Telefon 07931/574820, bei den Geschäftsstellen der Fränkischen Nachrichten und beim Gästeservice im Haus des Gastes, Telefon 07931/965225 bzw. online unter reservix. de oder proticket.de

