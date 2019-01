Elf Mitarbeiter von Schließung betroffen

Bad Mergentheim.Der Textil- und Modehändler K&L schließt im Rahmen einer Restrukturierung Ende April 14 Filialen.

Betroffen davon ist auch das 2012 eröffnete Geschäft in der Bad Mergentheimer „Mall“, wo nach Angaben des Unternehmens derzeit elf Mitarbeiter beschäftigt sind. Das Amtsgericht in Weilheim, wo sich die Unternehmenszentrale befindet, hat das Insolvenzverfahren von K&L am 1. Januar in Form der Eigenverwaltung eröffnet. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt, ist dies ein geplanter und notwendiger Zwischenschritt für eine angestrebte Sanierung.

„Unerlässlich“

„Die Schließung von 14 Filialen ist leider unerlässlich, um K&L wieder nachhaltig in die Profitabilität zurückzuführen und als Ganzes erhalten zu können. Bei allen betroffenen Standorten sehen wir auch unter Annahme günstiger Rahmenbedingungen mittel- bis langfristig nicht die Chance, dass sie einen positiven Ergebnisbeitrag leisten können“, sagte Geschäftsführer Dr. Christian Gerloff. In den zur Schließung stehenden Filialen sind derzeit insgesamt knapp 200 Mitarbeiter beschäftigt. Ihnen allen wird nach Angaben des Unternehmens die Möglichkeit geboten, alternativ in eine der weiter bestehenden 40 Filialen zu wechseln. Das operative Geschäft in den Filialen werde bis zum letzten Verkaufstag ohne Einschränkungen und mit dem aktuellen Sortiment weiterlaufen. Insgesamt soll K&L nach den Sanierungsmaßnahmen noch knapp 900 Mitarbeiter beschäftigen. kl/fhm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019