Eltern und Kinder auf Spuren Jesu

Eine Erzählwerkstatt für Eltern und Kinder findet bei der evangelischen Kirchengemeinde statt. © Kirche

Bad Mergentheim.Wie kann man das verstehen, dass Jesus diesen Weg gehen musste? Nicht nur Kinder fragen so, auch Erwachsene. Deshalb wird die nächste offene Erzählwerkstatt für Eltern und Kinder am Gründonnerstag zu den letzten Tagen Jesu sein. Der Weg Jesu wird nachgegangen. Danach wird er im Gespräch vertieft. Anschließend besteht die Möglichkeit, kreativ mit verschiedenen Materialen dem Erlebten und Gehörten nachzugehen.

Zur offenen Erzählwerkstatt am Gründonnerstag, 18. April, von 16 bis 17.30 Uhr dürfen Kinder und ihre Eltern in den Geschichten-Erzählraum in der Schlosskirche kommen.

