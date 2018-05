Eltern und Kinder fördern und unterstützen

Anzeige

Gekommen waren alle, die an der Lorenz-Fries-Schule einen Frühförderkurs, einen Psychomotorikkurs oder einen Sprachförderkurs der Frühförderstelle besuchen sowie alle Kinder des integrativen Kindergartens, neben der Frühförderstelle der zweite wichtige Baustein der Frühförderung.

In all diese Bereiche konnten Eltern und Gäste Einblick bekommen. Unter Anleitung der Fachkräfte wurden sie zum Mitmachen animiert. Der OB zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt der interdisziplinären Zusammenarbeit und lobte Engagement sowie intensive Arbeit.

Zur abendlichen Feier kamen dann Ärzte, Therapeuten, Mitarbeiter der Kindergärten und Schulen sowie Stadträte. In Form eines kleinen Häuschens wurden die tragenden Säulen der Frühförderung, der integrative Kindergarten und die sonderpädagogische Frühförderstelle, vertreten durch die Kindergartenleitung Cippora Dehner und die Frühförderstellenleiterin Christiane Weber verdeutlicht.

Doch zuvor stimmte Dr. med. Tünde Kerteß-Szlaninka vom Caritaskrankenhaus Bad Mergentheim mit ihrem Vortrag über die Frühen Hilfen im Main-Tauber-Kreis auf die zunehmend bedeutsame Unterstützung der Kinder im Alter von null bis drei Jahren ein.

Kinder bräuchten bestimmte Voraussetzungen, um wachsen und gedeihen zu können: Das Gefühl von Geborgenheit, um Neugierde, Kraft und Gefühle zu entfalten, eine Gemeinschaft, die sie trägt und ihnen hilft, Identität und Sinn zu finden.

Konkret benötigten sie Zuwendung und Liebe, Grenzen, Vorbilder, Lob und Anerkennung, Zeit und Anregungen, Sicherheit, Rückzugsräume, Sicherheit, Spielpartner, Verständnis, Unterstützung und vieles mehr.

Um Eltern mit Kindern in der Entwicklung ihres Kindes unterstützen zu können, brauche es passgenaue und bedarfsgerechte örtliche Unterstützungsangebote, die idealerweise schon in der Schwangerschaft abrufbar seien. Auf die Vielfältigkeit der Beratungs- und Unterstützungsangebote für Familien im Main-Tauber-Kreis ging Dr. Kerteß-Slaninka näher ein. Wichtige Anlaufstellen seien etwa die Familienzentren wie das Kinderhaus Auenland. Über das Landesprogramm „Stärke“ könnten Angebote abgerufen werden, ebenso gebe es Kurse und Vorträge für Schwangere.

Hilfestellung für Mütter

Seit Herbst 2014 bekämen junge Mütter zur Geburt ein Informationspaket in Form einer Tasche mit den wichtigsten Informationen zu Hilfestellungen für das Kind überreicht.

Seit Februar 2015 stehen außerdem Familienpaten über einen längeren Zeitraum ein- bis zweimal wöchentlich zur Verfügung. Derzeit seien 14 ehrenamtliche Familienpaten im Kreis im Einsatz.

Das Angebot „wellcome“, das vor allem im Raum Wertheim zum Tragen komme, sei ein deutschlandweites Angebot, das praktische Unterstützung für die Zeit nach der Geburt biete. Doch auch Familienhebammen und Familienkinderkrankenschwestern würden nach der Geburt beraten und unterstützen.

Geschulte Ehrenamtliche würden die Eltern über die Angebote der Frühen Hilfen auch in einem persönlichen Gespräch informieren. Projekte wie KIM (Kind im Mittelpunkt) ergänzten das Angebot. Nähere Informationen finden Interessierte unter www.fruehehilfen.de. An diese Frühen Hilfen setzt die Lorenz-Fries-Schule mit ihren beiden Frühförderbausteinen an. Seit 30 Jahren gibt es an dem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen eine sonderpädagogische Frühförderstelle, seit 18 Jahren einen integrativen Kindergarten.

Mit Zahlen unterlegt, zeigte Schulleiterin Karin Endres auf, dass die Zahl der betreuten Kurskinder seit 1997 deutlich nach oben gegangen sei, ebenso die der betreuten Kinder. Zugrunde liegt die Erweiterung der Frühförderangebote durch vorschulische Sprachförderkurse sowie durch die Psychomotorikkurse, die in Kooperation mit der Andreas-Fröhlich-Schule durchgeführt würden. Die Zahl der Kinder mit Kurzzeitberatung sei relativ konstant geblieben.

Die Beratungsstelle für sonderpädagogische Frühförderung sei Ansprechpartner für Eltern sowie alle am Erziehungsprozess Beteiligten. Auf Wunsch kann man auch eine Diagnostik beantragen, die Auskunft über den Entwicklungsstand des Kindes gibt. Sprachförderung, nicht zu verwechseln mit einem Sprachkurs für ausländische Kinder, habe viele Facetten und setze bei den Fähigkeiten der Kinder an. Psychomotorik schule neben der Motorik das Selbstvertrauen und stärke den Selbstwert. In den Frühförderkursen werde auf die Entwicklungsverzögerungen der Kinder im letzten Kindergartenjahr einmal wöchentlich intensiv eingegangen. Anhand eines Kurzfilmes bekamen die Gäste einen Einblick in die verschiedenen Bausteine der Schule.

Im integrativen Kindergarten würden die Kinder intensiv unter Einbezug der Sonderpädagogen gefördert. Sie nutzte das Bild eines Baumes, um die einzelne Förderangebote aktiv vorzustellen: Die Gäste mussten den Baum, der sinnbildlich für ein Kind stand, mit den notwendigen Nährstoffen versorgen, damit er nicht nur wachsen und gedeihen, sondern auch Früchte tragen kann.

Abschließend wurden wichtige Kooperationspartner der Frühförderung aufgezeigt. Anerkennung gab es für den Träger, die Stadt Bad Mergentheim, vertreten durch die stellvertretende Bürgermeisterin Manuela Zahn. Hier habe man sehr gute und kontinuierliche Unterstützung erfahren, ebenfalls von der Sozialdezernentin des Main-Tauber-Kreises, Elisabeth Krug. lfs

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.05.2018