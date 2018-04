Empfindsamkeit und große Dramatik

Anzeige

Nun also – zum Abschied – „Die Letzten Dinge“ von Louis Spohr, ein Geistliches Oratorium, komponiert zeitlich zwischen Händels „Messias“ und Haydns „Schöpfung“ und andererseits den geistlichen Werken Mendelssohns oder Brahms (Requiem). Den Text des Musikschriftstellers Friedrich Rochlitz vertonte der zu seiner Zeit hochgelobte, heute leider weitgehend vergessene Komponist und erlangte damit europäischen Ruhm: heute wird das Werk aufgrund seiner musikalischen Qualität langsam wiederentdeckt.

Die beiden Teile werden von langen symphonischen Vorspielen eingeleitet und enthalten bereits in Streicher- wie Bläsertutti – meisterhaft instrumentiert – mehrere die einzelnen Abschnitte verklammernde Motive, die dann in den Chorteilen als Leitmotive wiederkehren.

Der Kammerchor demonstrierte seine Qualitäten sehr berührend in der in allen Stimmen ausgewogenen Klangschönheit in der Wiedergabe der Worte der neutestamentarischen Offenbarungen des Evangelisten Johannes. Seine Todes- und Ewigkeitsvisionen in der Vertonung Spohrs wurden in eindringlicher Weise zu musikalischer Geltung gebracht, eine dankbare Rolle für den Chor in den melodisch ausgerichteten, mit origineller Chromatik angereicherten und kontrapunktisch versiert strukturierten Sätzen.

In den groß angelegten Solo-Rezitativen fungierten die Gesangs-Solisten teilweise als Vorsänger der biblischen Texte, teils im Wechselgesang mit dem Chor. Sehr innig gelang – pianissimo gesungen – im ersten Teil das „Heilig ist der Herr“ , die ganze Dramatik des „Jüngsten Gerichts“ widerspiegelnd dann im zweiten Teil „Gefallen ist Babylon“, und schließlich in großem Unisono einsetzend und sich mehrstimmig auffächernd – teils fugiert – der Schlusschor „Groß und wunderbar sind Deine Werke“. Die vier internationalen Solisten brillierten in schöner Harmonie: Die japanische Sopranistin Akiho Tsujii in jugendlich leuchtender Strahlkraft, die etwas weniger geforderte italienische Mezzosopranistin Marzia Marzo in ihrer weich timbrierten Altpartie, der sauber und kraftvoll, sehr textverständlich brillierende mexikanische Tenor Roberto Ortiz und als männlich empfindsamer Bass, makellos voluminös, der deutsche Bass-Bariton Mathias Tönges: alle fügten sich gleichberechtigt in musik-beseeltem Einsatz klar konturiert zwischen die metaphysische Wahrheiten verkündenden Chorpartien. Unter der energisch und souverän-übersichtlichen Stabführung von Wolfgang Kurz gelang dem Kammerchor – unterstützt vom hochmotivierten, brillant in allen Instrumenten agierenden studentischen Würzburger Kammerorchester – eine eindrucksvolle Darbietung seiner Möglichkeiten. Innige Empfindsamkeit wie aufwühlende Dramatik geleiteten die beeindruckten Hörer über 80 Minuten bis hin zum festlich strahlenden Schluss. Kurz hat, nach 20 Jahren und etwa 50 Konzerten, zum letzten Mal als künstlerischer Leiter des Bad Mergentheimer Kammerchors mit diesem Oratorium, in welchem er alle Facetten des großen Werks zum Leuchten brachte, alle Mergentheimer Chorfreunde beschenkt.

Lange stehende Ovationen, Rosen, ehrende Dankesworte des Chorsprechers Jörg Obermeyer an Wolfgang Kurz: ein denkwürdiger Konzertabend in der Schlosskirche.

Dr. Wolfgang Sàlat

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.04.2018