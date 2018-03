Engagierter Naturschützer

Anzeige

Bad Mergentheim.Harald Helander, Deutsch-Finne, 83 Jahre, Bauleiter und Naturschützer, ist auf einer privaten Vortragstour in Deutschland. Am Dienstag, 13. März, ist er auch in Bad Mergentheim. Überall auf der Welt greift der Mensch in die Natur ein.

Artenschwund, Insektensterben, aber wer tut schon was, wer engagiert sich, wer stemmt sich dagegen? Harald Helander ist so jemand, von dem man Naturschutz lernen kann. Eine wichtige Lehrerin und Freundin war Petra Kelly, eine Umweltaktivistin der 80er Jahre und Mitbegründerin der Grünen.

1999 war Helander schon einmal hier und berichtete im Mittelstandszentrum über seine Umweltaktivitäten.