Englands sonniger Süden

Bad Mergentheim.Cornwall und die angrenzenden Grafschaften zählen zu den schönsten Regionen Europas. Sie bieten eine einzigartige Landschaft mit herrlichen Parks und Gärten. Cornwall steht im Mittelpunkt eines Vortrags am Donnerstag, 8. November, um 19.30 Uhr im Großen Kursaal. Dank der klimatisch bevorzugten Lage offenbart sich hier, im Süden Englands, die landestypische Gartenkunst in ihrer Vollendung. Dazu kommen traumhafte Buchten und Badestrände, wie man sie eigentlich nur in der Karibik vermutet. Dazwischen liegen die berühmten Kreidefelsen und schroffe Steilküsten. Karten sind erhältlich im Haus des Gastes im Kurpark, in der Tourist-Information am Marktplatz 1 (Telefon 07931 / 57-4820), an der Abendkasse und unter www.bad-mergentheim.de. Bild: Kurverwaltung

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.11.2018