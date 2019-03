Entdecken, erleben und genießen

Markelsheim.Unter dem Motto „Weinwelten entdecken, erleben, genießen“ boten die Weingärtner Markelsheim ein weinkulinarisches Event im neuen Format. Das kam bestens an.

Euripides über Wein

Was wäre die Welt ohne Wein? Diese Frage beantwortete die Markelsheimer Weinkönigin Constanze in ihrem Grußwort mit einem Zitat von Euripides: „Wo der Wein fehlt, da ist der Himmel der Menschheit wüst und leer, da stirbt der Reiz der Venus.“

Drei Weinwelten zu erkunden

Genau deshalb stand er bei dieser Veranstaltung an oberster Stelle. In insgesamt drei „Weinwelten“ haben die Gäste edle Tropfen der Gärtner Markelsheim genossen. Wie verändern sich Duft und Geschmack eines Weines bei unterschiedlichem Licht? Und wie viel Einfluss hat der Boden – insbesondere der Muschelkalk – auf die Aromatik? Dies erforschten die Gäste in den Themenräumen „Wein & Licht“ und „Wein & Stein“.

Lachmuskeln beansprucht

In der Weinwelt „Wein & Kabarett“ wurden neben den Geschmacksnerven die Lachmuskeln der Besucher angeregt. Auch wenn die Suche nach dem perfekten Mann für Emma – gespielt von Kabarettistin Gesa Schulze-Kahleyß – vergebens war, konnte sie als Persönlichkeitscoach von Oberbürgermeister Udo Glatthaar immerhin zeigen, dass Lachen die beste Medizin ist.

Das schwäbische Duo „Meister Diebold und Kollega“ sorgte für gute Stimmung.

Beim Tanzen, beim Genießen von Markelsheimer Weinen und bei guten Gesprächen herrschte eine fröhliche und gemütliche Atmosphäre. Auch die Hohenloher Weinhoheiten, die neben Ortsvorsteherin Claudia Kemmer und Oberbürgermeister Udo Glatthaar Ehrengäste waren, schwärmten von der Erlebnisweinprobe.

„Wir konnten den Markelsheimer Wein auf eine ganz besondere Art erleben und verkosten“, meinten sie beim ausgelassenen und unterhaltsamen „Weinwelten entdecken, erleben, genießen“. wgm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019