Entscheidende Entwicklungen im ersten Lebensjahr

Bad Mergentheim.„Gelassener Raum in wilden Zeiten“ – mit dieser Veranstaltung eröffnete die Psychologische Beratungsstelle ihre Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag. Kollegen, Fachkräfte und die interessierte Öffentlichkeit waren ins evangelische Gemeindehaus in Bad Mergentheim eingeladen und kamen in großer Zahl.

Mit Prof. Dr. Eva Rass konnte die Beratungsstelle eine sehr qualifizierte Referentin zum Thema „Wie begleiten wir unsere Kinder fürsorglich bei der Stressverarbeitung?“ für diesen Abend gewinnen.

Eva Reinmuth, Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle, erläuterte in ihrer Begrüßung die Entwicklung und Struktur der Beratungsstelle und stellte das Team mit den jeweiligen Aufgabenbereichen vor. Den Hauptteil des Abends nahm der Vortrag von Prof. Dr. Eva Rass ein. Die Fragestellung „Wie begleiten wir unsere Kinder fürsorglich bei der Stressverarbeitung?“ wurde von ihr mit hoher Fachkompetenz und alltagstauglicher Sprache ausgiebig beleuchtet. Den historischen Bogen spannte sie von Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse, bis zu neuesten Forschungsergebnissen aus der Neurowissenschaft. So war für die Hörer gut nachvollziehbar, dass sich die ursprünglichen Thesen von Freud im damaligen Kontext und seiner Ausgangssituation mit der Arbeit am kranken Menschen im Laufe der Zeit und mit veränderten Fragestellungen nachhaltig verändert haben.

Heutzutage hat die Wissenschaft mit bildgebenden Verfahren und Videodokumentation neue Möglichkeiten. Dadurch gibt es inzwischen viele neue Publikationen, in denen neue Erkenntnisse wissenschaftlich belegt werden. Entwicklungspsychologisch gesehen kommt der Säugling auch bei passendem Geburtstermin als „Frühgeburt“ zur Welt und braucht ein Jahr, bis er grundlegende Fähigkeiten (wie zum Beispiel Laufen) erworben hat. Diese Unreife birgt die Chance und das Risiko, dass im ersten Lebensjahr entscheidende Entwicklungen noch angelegt werden können und müssen. In Bezug auf die Stressverarbeitung ist dies ein zentrales Jahr, weil nur in diesem Zeitfenster durch „Face-to-Face-Kommunikation“ und eine sichere Bindung die Voraussetzungen geschaffen werden, die der Säugling braucht, um Stress angemessen verarbeiten zu können. Findet dies in diesem Zeitraum nicht oder nur ungenügend statt, ist es später schwer nachzuholen.

Kommt das Kind mit Stresssituationen in Berührung, wird es mit Aggressivität oder Regression reagieren. In diesem Zustand ist das Kind wenig ansprechbar und braucht eine „Auszeit“. Erst im beruhigten Zustand können diese Situationen mit einer Bezugsperson, die dem Kind positiv gegenübersteht, reflektiert werden und hilfreichere Strategien erworben werden. Dies sind lange und zeitaufwändige Prozesse, die im therapeutischen Kontext zwar eingeleitet werden können, dann aber im Alltag immer wiederkehrend empathisch geübt werden müssen. Dies erfordert eine hohe Zuwendung zum Kind, viel Zeit und viel Kraft von Eltern und pädagogischem Personal. Die Referentin nahm hier die Entwicklung unserer Gesellschaft und des Bildungssystems kritisch ins Visier. Die Fixierung auf immer mehr und immer frühere Bildung, das Eintauchen in die digitale Welt, der Trend zu immer mehr Flexibilität sind Parameter, die an den Bindungsbedürfnissen von Menschen vorbei gehen. Wird das Kind in diesen Stresssituationen nicht ausreichend begleitet, wird es keine wirksamen Strategien entwickeln können, die ihm die nötige Stabilität fürs Leben geben. Dieses Fachwissen sollte viel mehr in gesellschaftspolitischen Bereichen berücksichtigt werden.

In der abschließenden Fragerunde zeigte sich, dass der Bedarf an Unterstützung und konkreter Beratung groß ist. Wie dies im Arbeitsalltag von Kinderkrippe, Kindergarten und Schule umgesetzt werden kann, konnte leider nicht mehr erörtert werden. Mit großem Applaus bedankten sich die Zuhörer für die Ausführungen. Im Anschluss gab es noch Getränke und Knabbereien. Die Gäste hatten hier die Möglichkeit, sich in zwangloser Runde auszutauschen. pm

