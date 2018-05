Entspannung nach der chinesischen Methode

Anzeige

Bad Mergentheim.Eine Praxis für traditionelle chinesische Heilmassage öffnete kürzlich in der Burgstraße 1. In „Li’s Health Massage“ erhalten Kunden neben der Heilmassage auch die europäische Aromaölmassage sowie eine Akupressur-Massage. Inhaber Leijun Li hat sein Handwerk bei einem Arzt in China gelernt. „Die Massage ist die wichtigste Behandlungsmethode und wird zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten eingesetzt“, so Li im Gespräch mit unserer Zeitung. Die chinesische Heilmassage soll entspannen und regulieren, Schmerzen lindern oder vertreiben und die Zirkulation von Blut und Körperflüssigkeiten verbessern. Sie wird als heilende Wirkung bei Schlaflosigkeit, Gelenk- oder Regelschmerzen eingesetzt. Mit der Akupressur-Massage können laut Aussage von Leijun Li Bluthochdruck, Verdauungsstörungen oder Migräne wirkungsvoll behandelt werden. Die Massage-Praxis ist von Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Weiter Infos unter Telefon 0152/54917002. bas/Bild:Li