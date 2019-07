Entstehungsgeschichte der Menschenrechte bebildert

Bad Mergentheim.Amnesty Bad Mergentheim zeigt seit Montag im Mittelstandszentrum die Ausstellung „Alle Menschen. 70 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“. In großformatigen Fotos wird die Entstehungsgeschichte der UN-Menschenrechtserklärung und deren Aktualität bis in unsere Tage an historischen Ereignissen aufgezeigt.

Mit der Bilderschau erinnert Amnesty International an ein epochales Dokument, das 2018 seinen runden Geburtstag beging und noch das ganze Jahr von Menschenrechtsgruppen in der ganzen Welt gewürdigt wird: die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ihre 30 Artikel wurden 1948 von den Vereinten Nationen (UN) in Paris mit überragender Zustimmung aller beteiligten Nationen verabschiedet. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde von den unterzeichnenden Staaten hervorgehoben, dass jeder Mensch von Geburt an gleiche und unveräußerliche Rechte besitzt.

Nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges und der NS-Diktatur mit Millionen Toten und millionenfachen Menschenrechtsverletzungen verpflichteten sich die Staaten, über die Unversehrtheit ihrer Bürger zu wachen, Gleichheit vor dem Gesetz, Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit zu garantieren und jede Form von Diskriminierung zu bekämpfen. Die vergangenen Jahrzehnte haben gezeigt, dass es neben staatlicher Wachsamkeit auch einer wachsamen Zivilgesellschaft bedarf, um die Grundrechte der Menschen zu schützen. pm

