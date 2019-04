„Entwicklung des Weinortes fördern“

Markelsheim.Der Wahlvorschlag „Markelsheimer Bürger“ tritt bei der Ortschaftsratswahl und bei der Gemeinderatswahl in Markelsheim an. Er will sich für eine „positive und zukunftsorientierte Entwicklung des Weinortes und besonders für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in Markelsheim einsetzen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Wahlvorschlag besteht aus Andreas Lehr, Theresia Bauer, Roland Bender, Thomas Bürckert, Erich Eidel, Aileen Gruber, Friedrich Gundling, Marta Kimmelmann, Sandra Klingert, Karl Kuhn, David Lackmann, Hedwig Lanig, Thomas Lehr, Ute Pflüger, Michael Schmitt, Uwe Schneider und Daniel Walter. Für die Bewerber seien besonders die Erhaltung der wichtigen Einrichtungen in Markelsheim wie des Kindergartens und der Grundschule von großer Bedeutung, heißt es in dem Schreiben weiter.

Besonders im Bereich des Kindergartens sei in den zurückliegenden Jahren stark investiert worden. Eine weitere Krippengruppe sei in Planung, damit Markelsheim die flexiblen Betreuungsangebote weiter ausbauen könne. Auch wollen die „Markelsheimer Bürger“ die Angebote der Grundschule dauerhaft erhalten und ausbauen. Mit Nachdruck will man sich hierfür ebenso einsetzen wie für die Sanierung von Straßen und eine Optimierung der Verkehrsführung. Ein weiteres Anliegen ist die Unterstützung der vielfältigen ehrenamtlichen Arbeit in Markelsheim und die Förderung der örtlichen Vereine, da die Anforderungen an ehrenamtlich Engagierte immer größer würden, auch in rechtlicher und finanzieller Hinsicht. Ortschafts- und Stadtverwaltung müssten hier Unterstützung bieten. Damit Markelsheim auch weiter ein wachsender Stadtteil bleibe, seien sowohl die Ausweisung von weiterem Bauland als auch die Unterstützung von Sanierungen im Ortskern zwingend erforderlich. Das Förderprogramm für leerstehende Gebäude müsse nach Meinung der „Markelsheimer Bürger“ deshalb unbedingt beibehalten werden.

Man wolle sich dafür einsetzen, dass der nächste Abschnitt des Baugebietes Fluräcker erfolge. Dazu müssten Grunderwerb und Erschließung nun zügig erfolgen. Besonderes Augenmerk müsse die Ortschaft auch auf die Unternehmen, Weingärtner und Landwirte sowie die örtliche Gastronomie richten. Der Ortschaftsrat müsse im Rahmen seiner Mittel gute Voraussetzung und Rahmenbedingungen schaffen.

Markelsheim müsse darüber hinaus als Weinbau-und Tourismusgemeinde sein Profil und seinen Bekanntheitsgrad weiter ausbauen. Hierfür sei eine gute Koordination und in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung die Verstärkung der Bewerbung touristischer Angebote notwendig. Die Beteiligung der Bürger und die Einbeziehung ihrer Ideen seien den „Markelsheim Bürgern“ ein großes Anliegen. Alle Generationen sollten sich im Ort wohlfühlen können und passende Angebote finden. Hierfür sei es wichtig, unterschiedliche Interessen und Meinungen ernst zu nehmen und das Miteinander zu suchen. Für eine positive Ortsentwicklung müssten sich alle gleichermaßen einbringen können. Die Aufgabe von Ortschaftsrat und -verwaltung sei es, dieses Engagement zu fördern und zu unterstützen. MB

