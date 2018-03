Erbe authentisch fortgeführt

Anzeige

Bad Mergentheim.Die „Don Kosaken Serge Jaroff“ unter Wanja Hlibka gastieren am heutigen Donnerstag, 22. Februar in Bad Mergentheim.

Der Don Kosaken Chor Serge Jaroff (der Leiter starb 1985) war wohl der berühmteste Kosakenchor weltweit. Nach einer rund zwölfjährigen Pause ist der Chor wieder unter der Leitung von Wanja Hlibka, dem ehemals jüngsten Solisten Jaroffs in Konzerthallen zu hören. Die Art der Interpretation der Gesänge, sowie die stimmlichen Möglichkeiten der Sänger, die auch als Solisten in Erscheinung treten, sind Garant dafür, dass die typischen klanglichen Besonderheiten dieses Chores erhalten bleiben. Die Arbeit Jaroffs wird in authentischer Weise fortgeführt.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im großen Kursaal. Karten sind unter anderem erhältlich im Haus des Gastes, Telefon 07931/965-225.