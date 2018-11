Erdgas-Rohrnetz wird kontrolliert

Bad Mergentheim.Im November werden die Erdgasleitungen in Teilen des Versorgungsgebiets des Stadtwerks Tauberfranken überprüft. Bei der Erdgasversorgung steht Sicherheit an oberster Stelle. Aus diesem Grund ist eine regelmäßige Überprüfung des Rohrnetzsystems laut Pressemitteilung des Stadtwerks alle zwei Jahre ein Muss. Im November werden die Leitungen in Markelsheim, Igersheim/Harthausen, Grünsfeld/Waltersberg und Königsheim/Gissigheim durch die Firma Enermess Energie Mess- und Servicedienste GmbH im Auftrag des Stadtwerks überprüft – insgesamt rund 80 Kilometer Rohrnetz. Mit einem Gasspürgerät gehen die Mitarbeiter das komplette Leitungssystem (einschließlich Zuleitungen) ab. Sollten bei der Prüfung Schwachstellen entdeckt werden, werden diese umgehend behoben.

Wichtig für die Bürger: Die Mitarbeiter der Enermess prüfen die Leitungen von der Hauptleitung bis zum Hausanschluss. Dabei müssen sie auch teilweise Vorgärten betreten. Es ist nicht möglich, vorauszusagen, wann die Mitarbeiter bei welchem Haus sind. Daher können die Besuche auch vorher nicht angekündigt werden. Im Interesse der Gas-Sicherheit bittet das Stadtwerk darum, den Fachkräften Zutritt zu den Grundstücken zu gewähren. Auf Nachfrage legen die Kontrolleure auch gerne ihre Dienstausweise vor. sw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.11.2018