Erfahren in allen Fragen rund um das Thema Reisen

Bad Mergentheim.Ein neues Reisebüro öffnete am Samstag seine Türen. In der Nonnengasse 1 bietet das Reisebüro Heidelmann nun Beratung, Informationen und Vermittlung von Reisen an weltweite Destinationen.

Das Reisebüro Heidelmann kooperiert mit allen bekannten Reiseveranstaltern, „aber wir planen und organisieren auch ganz individuelle Touren“.

Das Team um die Inhaberin Marika Heidelmann ist erfahren in allen Fragen des Reisens. Zusammen mit Gerald Bohn und Vanessa Fichtner steht die Inhaberin ab sofort bereit, um schöne und erholsame Urlaube sowie eindrucksvolle Individual-Reisen zusammenzustellen. „Beratung ist bei uns ganz wichtig“, betonte Heidelmann am Samstag beim Tag der offenen Tür im Gespräch mit unserer Zeitung. Und so können die Kunden auch mitverfolgen, wenn sie oder ihre Mitarbeiter die verschiedenen Angebote sichten und eine Auswahl erstellen. Doch der Service geht weiter: „Unser Büro ist telefonisch rund um die Uhr erreichbar, auch wenn’s mal vor Ort Probleme gibt“, betonte Heidelmann.

Zahlreiche Besucher und geladene Gäste sowie Freunde strömten am Samstag ins neue Reisebüro. „Wir sind überrascht von der großen Resonanz“, sagte Heidelmann. Mit dabei war auch Michael Schletz vom Partner Neckermann-Reisen, auch er war sichtlich angetan von der großen Zahl der Besucher. Aktuell nachgefragt wurden bereits die Sommerangebote, im Fokus standen dabei Ziele in Spanien, der Türkei, Ägypten und Kuba sowie diverse Kreuzfahrten. Das Reisebüro Heidelmann in der Nonnengasse 1 ist montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 9 bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Mittwochs stehen Marika Heildelmann und ihr Team von 9 bis 12.30 und von 14.30 bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr für Anfragen, Beratung und Verkauf zur Verfügung.

Telefonisch erreichbar ist das Büro rund um die Uhr unter 0 7931 / 9688488; E-Mail marika@reisen-mgh.de; Internet www.reisen-mgh.de. hp

