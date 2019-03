Erfahrung und neue Leute im SPD-Team

Bad Mergentheim.Eine bunte Mischung von jungen und erfahrenen Kandidaten präsentiert die Bad Mergentheimer SPD laut eigener Mitteilung zur Kommunalwahl am 26. Mai. Die Nominierungsversammlung fand im Landgasthof „Rummler“ statt und wurde vom Vorsitzenden Claudius Korte eröffnet.

Stadtrat Klaus Dieter Brunotte erläuterte das Wahlverfahren und die Wahlmodalitäten. Anschließend wurde der Igersheimer Gemeinderat Edgar Ernst zum Versammlungsleiter gewählt, der den Marathon der geheimen Abstimmungen routiniert abwickelte. Folgende Personen stellen sich der Gemeinderatswahl in der von der Versammlung beschlossenen Reihenfolge:

Wahlbezirk I (Kernstadt): Klaus Dieter Brunotte, Ingeborg Basel, Jeremias Träger, Sabine Behrens-Horvath, Claudius Korte, Jens Ott, Peter Philipp, Tobias Schirmer, Klaus Scholz, Ralf Schrodt, Cyprian Trentin-Meyer.

Wahlbezirk II (Althausen, Neunkirchen, Stuppach, Rengershausen): Siegfried Weidmann.

Wahlbezirk III (Dainbach, Edelfingen, Löffelstelzen): Simon Elleser, Jonas Köhnert und Heiko Oertel.

Wahlbezirk IV (Apfelbach, Markelsheim): Inga Schulzki-Seiter und Rolf Seiter.

Wahlbezirk V (Hachtel, Herbsthausen, Rot, Wachbach): Jordan Murphy.

Mit fünf Männern geht die Bad Mergentheimer SPD zudem ins Rennen für die Kreistagswahl. Das Alter und die beruflichen Tätigkeiten spiegeln die Breite der Gesellschaft wider. Sie sind zwischen 28 und 75 Jahren alt: Jonas Köhnert (Fachkraft für Lagerlogistik), Claudius Korte (Vorarbeiter), Klaus Scholz (Diplom-Ingenieur Maschinenbau), Rolf Seiter (Oberstudienrat i.R.) und Tillmann Zeller (Diplom-Landwirt).

Korte und Zeller sehen einen Schwerpunkt der Kreisarbeit auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft. Zwar belege der Main-Tauber-Kreis Spitzenplätze auf Landesebene was die Abfallvermeidung betrifft und bietet seinen Kreisbürgern sehr moderate Müllgebühren. Jedoch seien noch Verbesserungen möglich. So verschandeln bei Wind und Wetter herumfliegende Gelbe Säcke nicht nur die Innenstadt. Eine Einführung der Wertstofftonne wie im Nachbarkreis könnte hier weiterhelfen, so die SPD. Der Sperrmüll auf Abruf habe sich bewährt, jedoch würden zu wenig ausrangierte Möbel wieder verwertet, weil eine Sperrmüllbörse oder ein Sozialkaufhaus fehlen.

Nicht zufrieden

Die SPD-Kreistagsfraktion ist der festen Überzeugung, dass die Versorgung mit Breitband genauso zur Grundversorgung gehöre wie Strom, Wasser und Straßenbau. Die SPD-Fraktion hatte sich nach eigenen Angaben mit dem Versorgungsgrad von 95 Prozent nicht zufrieden gegeben und eine Erhöhung erreicht. Die Krankenhausstandorte im Kreis seien zwar gesichert, jedoch herrsche manchmal in Bad Mergentheim „das Wirtschaftlichkeitsdenken auf Kosten der Patienten und Mitarbeiter“, so die SPD.

Nicht nur in Bad Mergentheim fehle es für die erfreulicherweise wachsende Bevölkerung an bezahlbarem Wohnraum. Hier habe die SPD-Kreistagsfraktion entsprechende Schritte unternommen. „Vieles ist im Main-Tauber-Kreis zwar gut, so etwa die Familienfreundlichkeit, jedoch gibt es Einiges zu sichern und weiterzuentwickeln“, erklärt die SPD abschließend. spd

