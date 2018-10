Erfolg für Orthopädietechnik-Mechaniker Johannes Eube

Bad Mergentheim/Konstanz.Die Ersten Landessieger im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2018 wurden im Rahmen einer großen Feier im Bodenseeforum Konstanz geehrt. Orthopädietechnik-Mechaniker Johannes Eube aus Igersheim, der beim Sanitätshaus Schmieg in Bad Mergentheim arbeitet, ist einer der Preisträger.

Mit dem Handwerk kommt man weiter – das haben talentierte Nachwuchshandwerker aus ganz Baden-Württemberg im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks auch in diesem Jahr unter Beweis gestellt. Die Besten aus 83 Gewerken wurden jetzt ausgezeichnet. Darunter waren auch fünf der insgesamt sechs Ersten Landessieger aus der Region Heilbronn-Franken.

Als wichtige Botschafter des Handwerks bezeichnete Gotthard Reiner, Präsident der Handwerkskammer Konstanz, die erfolgreichen Gesellen. „Bei diesem Wettbewerb zeigt sich, wie groß das kreative Potenzial und das handwerkliche Können unserer Nachwuchstalente ist.“

Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold gratulierte den erfolgreichen Gesellen zu ihrer herausragenden Leistung und versprach Unterstützung auf dem weiteren Karriereweg: „Als baden-württembergischer Handwerkstag fordern wir die Einführung einer Meisterprämie von mindestens 1500 Euro. Warum? Die berufliche Bildung ist nach wie vor nicht gleichwertig zur akademischen, sondern ist schlechter gestellt. Ein Studium ist kostenfrei, ein Meisterlehrgang nicht.“

Unter dem Motto „Profis bewegen was“ nahm die Handwerkskammer Konstanz die Landessieger und ihre Gäste mit auf eine Reise durch die Welt des Handwerks. In einem 3-D-Parcours konnten sie ganz neue Möglichkeiten in der Aus- und Weiterbildung erleben und bei einer Schiffstour über den Bodensee oder virtuell die Schönheit der Region erkunden.

Zum Wettbewerb

Zum Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks, den es seit 1951 gibt, werden die Nachwuchshandwerker mit dem jeweils besten Ergebnis in der praktischen Gesellenprüfung nominiert. Aufgrund der Prüfungsergebnisse oder in eigenen Wettbewerben werden die Besten des jeweiligen Gewerks ermittelt, die dann auch auf Landes- und Bundesebene gegeneinander antreten. In einigen Gewerken wird außerdem der Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk“ ausgetragen, in dem besondere Gestaltungsideen prämiert werden. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018