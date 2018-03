Erfolge des Rekordmeisters sorgen für Feierlaune

Anzeige

Markelsheim.Als „feste Konstante im Markelsheimer Vereinsleben und echte Bereicherung“ bezeichnete Stadtrat Karl Kuhn den FC-Bayern-München-Fanclub Hohenlohe. Er überbrachte zur Hauptversammlung in der Weinstube Lochner am Sonntag auch die Grüße der Ortsverwaltung mit Claudia Kemmer an der Spitze. Die Zusammenkunft bilanzierte das vergangene Jahr, warf einen Blick nach vorn und ehrte zudem verdiente Mitglieder.

Nach der Begrüßung ließ Vorsitzender Walter Lehr nochmals kurz die letzten zwölf Monate Revue passieren. Zu den Höhepunkten zählten einmal mehr die Jahresfeier, die Generalversammlung, die Meisterfeier im Zehntkeller, eine Busfahrt nach München sowie zahlreiche Besuche der Allianz-Arena im kleineren Kreis. Lehr würdigte das gute Miteinander innerhalb der Führungsmannschaft einerseits, aber auch unter allen Mitgliedern andererseits. Er betonte ausdrücklich, dass es immer bestens gelinge, für eine gute Außendarstellung des Vereins zu sorgen.

Schriftführer Josef Metzger hob in seinen Ausführungen hervor, dass dem Fanclub zum 31. Dezember 2017 insgesamt 178 Mitglieder angehörten. Er ging auf zwei Ausschusssitzungen sowie die Monatsversammlungen ein, deren bester Besuch bei 33 Mitgliedern gelegen habe. Als „tolle Erfahrung“ bezeichnete Metzger im September die Visite einer fünfköpfigen Fanclub-Delegation in der Sendung „Blickpunkt Sport“ des Bayerischen Fernsehens. Und er lobte die Bereitschaft des Sportkreises, dass der Fanclub immer wieder auf dessen Bus für Fahrten zurückgreifen könne.