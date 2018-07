Erhebliche Störungen

Anzeige

Bad Mergentheim.Der Internist, Endokrinologe und Diabetologe Prof. Dr. med. Thomas Haak spricht am Dienstag, 10. Juli, um 19.30 Uhr im Kleinen Kursaal im Rahmen der Informationsveranstaltung „Arzt im Gespräch“ über die Erkrankungen Diabetes mellitus und über Schilddrüsenerkrankungen.

Diabetes mellitus ist eine weit verbreitete Erkrankung, von der in Deutschland mehr als sieben Millionen Menschen betroffen sind. Aber auch Schilddrüsenerkrankungen sind häufig. Zu diesen zählt die Schilddrüsenvergrößerung, landläufig auch als Kropf bezeichnet. Des Weiteren kann es auch zu Störungen der Schilddrüsenfunktion kommen, nämlich zu Unter- und Überfunktionen des lebenswichtigen Organs. Die Ursachen für die Fehlfunktionen sind vielfältig und reichen von Störungen eines fehlgeleiteten Immunsystems bis hin zu organischen Veränderungen an dem Organ.

Störungen der Schilddrüsenfunktion führen zu einem veränderten Stoffwechsel und in manchen Fällen zu erheblichen Störungen des Wohlbefindens. Treten bei Menschen mit Diabetes zusätzlich Störungen der Schilddrüsenfunktion auf, so kann es zu einer deutlichen Verschlechterung der Diabeteseinstellung kommen. Grund genug, sich über die beiden in Deutschland häufigen Erkrankungen zu informieren.