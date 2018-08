Erholsame Stunden auf dem Dorfplatz verbracht

Dörtel.Was vor Jahren noch ein Versuch war, beim ehemaligen Schulhaus ein Sommertreffen des VdK-Ortsverbandes Bad Mergentheim anzubieten, hat sich im Laufe der Jahre zu einem gemütlichen Nachmittag unter schattenspendenden Schirmen entwickelt.

Dörteler Mitglieder und Helferinnen hatten sich zusammengetan, um den Teilnehmern gemütliche Stunden zur Kaffeezeit anzubieten, weil das Treffen in der dörflichen Atmosphäre inzwischen sehr beliebt ist. Der Ortsverbandsvorsitzende Hans-Dieter Bauer wartete mit einer Terminvorschau auf die nächsten Monate auf. So steht neben dem regelmäßigen Monatstreff (jeden ersten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im Hotel „Alte Münze“) am Mittwoch, 19. September auch ein Tagesausflug nach Coburg und Lichtenfels an. Am Freitag, 7. Dezember ist der Weihnachtsmarktbesuch nach altdeutschem Programm in Bad Wimpfen vorgesehen.

Auch die Adventsfeier am Samstag, 1. Dezember, die wieder im Parkhotel in Bad Mergentheim stattfindet, ist schon terminiert. Im kommenden Jahr hat der Vorsitzende große Pläne: der Jahresausflug führt vom 23. bis 29. Juni nach Lübeck und nach Timmendorfer Strand. Zu den einzelnen Terminen wird es jeweils rechtzeitig weitere Informationen geben. mm

