Bad Mergentheim.Ehemalige Schülerinnen von St. Bernhard hatten am Wochenende ein ganz besonderes Treffen. Zum 60. Mal jährte sich ihre Schulentlassung. 17 Schülerinnen aus Nah- und Fern, Interne und Externe,trafen sich zu lebhaften Gesprächen und Erinnerungen an ihren „Sanktus“. pm/Bild: Dorothea May