Erinnerung bleibt eine Daueraufgabe

Lange hat es gedauert, vieles musste aus dem Weg geräumt werden. Jetzt erinnern in der Burg- und Kapuzinerstraße die ersten Stolpersteine auf öffentlichem Grund an ehemalige jüdische Bürger.

Bad Mergentheim. Es war ein denkwürdiges Ereignis, das am Donnerstagnachmittag zunächst in der Burgstraße 22 und dann in der Kapuzinerstraße 14 die Menschen zusammenströmen ließ. Schüler des Wirtschaftsgymnasiums (Klassen 11) und des Deutschorden-Gymnasiums (Klassen 8 b und c) gestalteten mit einigen Lehrern die Feier. Außerdem waren Mitglieder des Gemeinderats, Mitarbeiter des Deutschordensmuseums sowie Hartwig Behr und Dr. Fritz Ulshöfer, die sich seit Jahrzehnten für die Aufarbeitung des Holocaust in Bad Mergentheim einsetzen, gekommen.

Für die Klassen 11 des Wirtschaftsgymnasiums ergriffen Laura Franz und Celina Stegmaier das Wort und wandten sich auch an den „Vater der Stolpersteine“, den Künstler Gunter Demnig, OB Udo Glatthaar, an Vertreter des Vereins „Stolpersteine Bad Mergentheim“ und an Schüler des Bischöflichen Internats „Maria Hilf“, die die Veranstaltung filmisch dokumentierten.

Musikalische begleitet wurde die Feier von den DOG-Schülern Emma Breitenbach, Felix Herzog, Viola Jetter und Selina Kurtesi.

Daten und Fakten recherchiert

Die Schüler des Wirtschaftsgymnasiums hatten im Rahmen eines Geschichtsprojekts Daten und Fakten über die ehemaligen jüdischen Bürger recherchiert und viel über deren Leben in der Stadt, von der Entwürdigung, dem Terror und schließlich der Deportation und Ermordung erfahren. Nur wenigen gelang die Flucht. Die Schüler entschlossen sich, Stolpersteine für die Familien Furchheimer (Burgstraße 22) und Igersheimer (in der Kapuzinerstraße 14) zu verlegen.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar machte deutlich, dass in Bad Mergentheim seit Jahrzehnten über die Form des Erinnerns diskutiert werde. Das Denkmal, das 2010 im Äußeren Schlosshof errichtet wurde, nannte erstmals Namen, Geburts- und Todesjahr der ehemaligen jüdischen Bürger der Stadt.

Daneben gebe es die Erinnerungsplakette für den Journalisten Felix Fechenbach am Gänsmarkt, das Denkmal am evangelischen Gemeindehaus, die Abteilung „Jüdische Gemeinde und Fechenbach-Bilder“ im Museum und den Torbogen der ehemaligen Synagoge mit dem Gedenkstein im Bereich der Realschule St. Bernhard. Dort, auf privatem Grund, seien ebenfalls fünf Stolpersteine zu finden.

Stolpersteine auf öffentlichem Grund gab es bislang nicht, obwohl es immer wieder Initiativen von Schülern der Kaufmännischen Schulen gegeben haben. Ein Antrag von 15 Mitgliedern des Gemeinderates hatte im April 2018 die Verlegung von Stolpersteinen auf öffentlichem Grund angeregt, was der Gemeinderat Ende Juni genehmigte. Erinnerung sei wichtig und nötig, sagte Glatthaar und würdigte die Schüler für „eure Aktivitäten und Mühen und die Organisation der heutigen Veranstaltung“. Die Verlegung selbst verlief schnell, denn Gunter Demnig hat längst Routine. Von Emanuel und Fanny Furchheimer sowie ihrem Sohn Sigmund erzählten dann die Schülerinnen Marie Hofmann und Antonia Heyder; Informationen zur Familie Sigmund und Fanny Igersheimer gaben Marie Möhler und Jule Geißler.

Klaus Huth, Lehrer an der Kaufmännischen Schule, gab einen Einblick in den Geschichtsunterricht, in dem man Lebensschicksale Bad Mergentheimer Juden erforscht habe. Das „abstrakte“ Jahrtausendverbrechen zu begreifen, sei wahrhaft schwierig, sagte Huth. Doch durch die Zusammenarbeit mit dem Deutschordensmuseum und mit Familien jüdischen Glaubens seien für ihn und seine Schüler „aus Millionen plötzlich einzelne, greifbare Schicksale“ geworden. Dabei sei deutlich geworden, dass die Wunden des Nationalsozialismus „noch sehr offen sind“. Die Kaufmännische Schule unterhalte seit einigen Jahren eine Bildungspartnerschaft mit dem Ehepaar Roy und Adele Igersheim.

Und diese hätten die Bedeutung von Stolpersteinen als „Möglichkeit, ehemaligen jüdischen Mitbürgern ein Stück ihrer Würde zurückzugeben“ bezeichnet. Viele Holocaust-Opfer hätten nicht einmal ein Grab. „Stolpersteine schenken diesen Menschen an dem Ort Beachtung, an dem sie lebten.“ Die Erinnerungskultur in Bad Mergentheim sei eine „zähe Geschichte“, sagte Huth. „In den 1950er und 60er Jahren hat man sich mit diesem Thema nicht beliebt gemacht.“ 1957 und 1975 wurden dann „schockierenderweise“ die Synagoge und das Rabbinerhaus abgerissen, erläuterte Huth. Das erste Denkmal sei auf dem Boden der evangelischen Kirchengemeinde errichtet worden, auch durch die Initiative des damaligen Amtsrichters Dr. Fritz Ulshöfer und dem Architekten Günther Deeg. Und selbst 1983 sei es vielen Bad Mergentheimern noch schwer, überlebende ehemalige jüdischen Mitbürger zu einem Besuch einzuladen. Als sich die Realschule St. Bernhard für die Verlegung von Stolpersteinen auf öffentlichem Grund eingesetzt habe, sei dies verhindert worden. „Sie wurden dann im Hof verlegt.“ Und auch das Denkmal im äußeren Schlosshof hatte eine „unendliche Geschichte“: Es habe der „unnachgiebigen Haltung“ von Hartwig Behr bedurft, damit dort Namen und Daten genannt wurden.

Zwar habe sich diesbezüglich „in Deutschland in den letzten zehn Jahren viel getan“. Dennoch seien Lehrer und Schüler der Kaufmännischen Schule überrascht gewesen, „welcher Widerstand uns bei unserem Vorhaben, Stolpersteine auf öffentlichem Grund zu verlegen, entgegenschlug“. Stadträte hätten versichert, dass es „aussichtslos“ sei, und auch die Unterschriftensammlung mit 1350 Unterschriften sei kein Selbstläufer gewesen. „In diesem Zusammenhang wurde sogar versucht, über die Schulleitung Druck auf uns Lehrer auszuüben.“ Gleichwohl sei „heute ein freudiger Tag“, sagte Huth. „Die Initiatoren bezahlen sehr gerne die fünf Stolpersteine für die Familien Furchheimer und Igersheimer.“ Man sei aber schon sehr gespannt, wie hoch die Rechnung für die Arbeiten des Bauhofs sein werde, sagte Huth, der froh war, dass der OB die Veranstaltung „mitträgt und unterstützt.“

Der Verein „Stolpersteine Bad Mergentheim“ hoffe, so Huth abschließend, „dass die Stadt es in Zukunft als große Chance begreift, wenn Schüler sich mit der Geschichte ihrer Stadt auseinandersetzen und engagiert für ein gutes Miteinander eintreten“.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.04.2019