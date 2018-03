Erinnerung nur noch im Straßennamen

Anzeige

Das Eis wurde dann entweder in Eiskeller gebracht oder direkt in Braukellern eingelagert. Dort war es kalt genug, so dass das Eis zur Bierkühlung bis zum Sommer gelagert werden konnte. Die Eiskeller sind keine natürlichen Höhlen. Die Menschen suchten den transporttechnisch günstigsten Ort und schlugen zum Beispiel in Dörzbach im Nordhang die Nischen mühevoll in den Muschelkalk. Dort sind bei einem Blick in die Eishöhlen die extremen Temperaturunterschiede deutlich spürbar, auch durch den modrigen Geruch, der von den Höhlen ausgeht.

Wasser über spezielle Gerüste

Über dem einzigen in Bad Mergentheim noch verbliebenen und unter Denkmalschutz stehenden Eiskeller am Trillberg war einst eine Sommergaststätte, direkt darunter wurde das Bier gekühlt. Heute genießt eine Fledermaus die Räume unter der Erde. Neben Brauereien wurden Natureisapparate als Natureisgerüste aufgebaut.

Auf diese Gerüste mit vielen Querstangen wurde Leitungswasser über Düsen versprüht. Das entstandene Eis konnte gleich ohne Transportkosten im zur Brauerei gehörigen Eiskeller eingelagert werden. Nachteilig waren das mögliche Zufrieren der Düsen und die ungleichmäßige Form und Größe der Eiszapfen.

Die Eisgerüste wurden als Ersatz für die mühsame Gewinnung des Eises vom Eissee aufgestellt. Auch nach der Einführung der künstlichen Kühlung mit Ammoniaksole, die in Mergentheim im Jahre 1927 eingeführt wurde, blieb die Natureisgewinnung bis anfangs der Fünfziger Jahre wichtig für die Bierbrauerei. Nachdem die Lohnkosten deutlich stiegen, wurde die Natureisgewinnung mit Eisgerüsten eingestellt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.03.2018