Jeder, der solches Fleisch konsumiere, sei gleichzeitig Auftraggeber für das, was in Schlachthöfen wie zum Beispiel in Tauberbischofsheim passiert sei. „Passend zu dieser aktuellen Thematik haben wir Ernährung und Artenvielfalt als Jahresschwerpunkt gewählt“, führte der Vorsitzende aus. „Wir alle können nämlich durch unser umweltbewusstes Konsumverhalten Einfluss auf die Artenvielfalt nehmen als kritischer Bürger, der beim Einkauf immer auch das Tier Wohl im Stall, die Vielfalt an Wildkräutern, Insekten und Vögeln in Feld und Flur im Blickfeld behält“.

Auch die Gemeinden müssten auf ihren öffentlichen Grün-Flächen mit gutem Beispiel vorangehen. „Im Moment hat unsere Gruppe die höchste Mitgliederzahl seit ihrer Gründung vor 38 Jahren. Über 400 Menschen unterstützen unsere vielseitige und vielfältige Arbeit im Natur- und Umweltschutz“. Darüber freute sich Gulde, denn es mache Mut und gebe Motivation für weiteres Engagement. Gleichzeitig sei es ein Beleg, dass die großen ökologischen Themen und Herausforderungen einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft haben. Die Menschen insgesamt sammelten zwar einen großen Wissens- und Informationsstand über die brennenden ökologischen Probleme. Leider aber werde der entscheidende Schritt von diesem Wissen zum notwendigen aktiven Handeln offensichtlich noch zu selten gefunden, bemängelte der Redner. Josef Gulde versicherte, dass sich ein aktives Mitarbeiten bei der Naturschutzgruppe lohne und es ein positives Gefühl vermittle, nämlich etwas Gutes und Sinnvolles zu tun für die Natur und Umwelt. „Bei uns ist für jeden etwas dabei, denn es gibt sehr viel unterschiedliche und sehr interessante Aufgaben und Projekte in unseren 16 Interessensgebieten,“ führte Gulde weiter aus. Erika Neumann stellte dar, in welcher Vielzahl und Vielfalt sich die ungefähr 150 verschiedenen Aktionen und Projekte des letzten Jahres bewegten. So feierte die Pflanzentauschbörse ihr 30-Jahr-Jubiläum, und es wurden 800 Stunden schweißtreibender Arbeitseinsatz in der Biotoppflege geleistet. Diese ehrenamtliche Arbeit könnte nicht bezahlt werden, konstatierte Susanne Ückermann in ihrem vorbildlichen Kassenbericht.

Für ihre tolle Arbeit wurden der nicht mehr kandidierende Beisitzer Bernd Funcke und Arbeitskreisleiter Albert Heppel geehrt. In ihrer Laudatio auf Albert Heppel betonte Erika Neumann: „Du hast mit deinem Engagement die Fledermäuse, diese Nachttiere ans Licht gebracht. Du hast viele verletzte Schützlinge wieder aufgepeppelt. Ohne deinen dreißigjährigen Einzelkämpfereinsatz hätte es im Taubertal keinen wirksamen Fledermausschutz gegeben“. Für zehn Jahre Mitarbeit bei den „Grauen Füchse“ wurden Helga Meinikheim und Helmut Koch geehrt.

Die Regularien mit Entlastung des Vorstandes und den Wahlen standen vor den Grußworten von OB Udo Glatthaar, Stellvertreterin Silvia Schmid und Ulrich Gebert von der Kreisjägervereinigung.

In einem Bildvortrag stellten Klaus Ott, Rudi Dehner und Wolfgang Dornberger schwerpunktmäßig die Biologie, den Bestand und die räumliche Verbreitung der Wiesenweihe vor. Es ist dem zeitaufwendigen und ehrenamtlichen Einsatz von Wiesenweihenschützern der Naturschutzgruppe Taubergrund wie Karl Ott, Rudi Dehner und Wolfgang Dornberger zu verdanken, dass der Löwenanteil der baden-württembergischen Wiesenweihepaare im nordöstlichen Teil des Main-Tauberkreises seine Heimstatt gefunden hat. Die Ornithologen lobten die gute Zusammenarbeit mit betroffenen Landwirten, die bei der Getreideernte auf die Wiesenweihebruten Rücksicht nehmen und begeisterten mit eindrucksvollen Fotos weiterer gefährdeter Vogelarten des Tauber-grundes wie dem Kiebitz. Mit der 38. Ausgabe des von Reinhard Kluge erarbeiteten Tauberpegels in der Hand und dem Schlusswort von Peter Mühleck endete eine umfangreiche und bestens besuchte Jahreshauptversammlung. tze

