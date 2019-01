Eröffnung ist in sieben Monaten geplant

Anfang September, also in knapp sieben Monaten, soll die neue Kindertagesstätte im Auenland bezugsfertig sein. Kosten: 2,34 Millionen Euro. Jetzt fiel der Baubeschluss.

Bad Mergentheim. Am Ende lag nur ein einziges Angebot auf dem Tisch: Die Langenburger Firma Komm-Invest GmbH & Co. KG bot der Stadt Bad Mergentheim an, einen schlüssel- und betriebsfertigen Kindergarten für vier Gruppen

...