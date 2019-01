Ersatz für ein 35 Jahre altes Fahrzeug

Bad Mergentheim.Die Freiwillige Feuerwehr der Kernstadt erhält Ersatz für ein 35 Jahre altes Tanklöschfahrzeug.

Der Gemeinderat bewilligte einstimmig den Kauf eines Lastwagens inklusive eines Abrollbehälters mit 5000 Litern Wasser und 500 Litern Schaumbildner an Bord. Großer Wermutstropfen: Das so genannte Wechselladerfahrzeug, das in Zukunft auch andere Abrollbehälter transportieren kann, hat eine Lieferzeit von 78 (!) Wochen.

236 000 Euro gibt die Stadt für das neue Einsatzfahrzeug der Feuerwehr aus. Um Kosten einzusparen, wurde entschieden, einen gebrauchten Abrollbehälter von der Feuerwehr Kehl zum Preis von 40 000 Euro zu erwerben. Damit wird eine nicht gewährte Feuerwehr-Fachförderung kompensiert.

Die Lieferfrist von 1,5 Jahren bezeichnete CDU-Stadtrat Hariolf Scherer als „Wahnsinn“. Scherer fragte auch nach, wie weit das Wechsellader-Prinzip auch von anderen großen Feuerwehren im Landkreis angepeilt werde und bekam von Stadtkommandant Andreas Geyer, dem Leiter der Feuerwehr, zu hören, dass er hoffe, dass auch andere dem Mergentheimer Beispiel folgen.

Franz Imhof (Freie Wähler) sprach noch den notwendigen Sanitätsdienst und weitere Probleme bei längeren Feuerwehreinsätzen (gerade im Winter) an, so dass ein Abrollcontainer mit Technik oder aber mit beheizten Aufenthaltsräumen als künftige Anschaffungen durchaus noch Sinn machen würden, um die Kameraden der Feuerwehr an der Einsatzstelle ausreichend versorgen zu können.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019