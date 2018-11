Bad Mergentheim.Um den Lobgesang Mariens, dem so genannten Magnificat, geht es in einer Veranstaltung, die am Donnerstag, 22. November, in der katholischen Kapelle von Edelfingen stattfindet. Mit dem berühmten Loblied Magnificat („Meine Seele preist die Größe des Herrn“), antwortet die schwangere Maria bei der Begegnung mit Elisabeth auf deren Frage „Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?“. Von diesem Ereignis berichtet das Lukasevangelium dieses Jahr am vierten Adventssonntag. Dieses durch und durch adventliche Lied wird an diesem Abend durch Schriftbetrachtung, mit Bildern und Musik sowie mittels Verheutigung erschlossen und lebendig gemacht. Ganz bewusst findet die Veranstaltung in der Kapelle Maria Immaculata in Edelfingen statt. Dort sind auf dem Fries im Chorraum die Worte des Magnificats zu lesen. Diese hat der Künstler Raphael Seitz im dort befindlichen Glasaltar aufgenommen. Die Veranstaltung, die von Andreas Steffel von der Keb Dekanat Mergentheim geleitet wird, beginnt um 19 Uhr. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Schülerinnen Cristin Leber und Jasmin Kuhn.

