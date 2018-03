Erst die eigenen Präferenzen klären

Anzeige

Nach Presseinformationen leide die Hubschrauberflotte der Bundeswehr unter erheblichen technischen Mängeln. Der erst vor wenigen Jahren eingeführte Hubschrauber NH90 seien von Ausfällen betroffen und stünden für Ausbildungsflüge nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung, berichtete „Der Spiegel“. „Über die Kunst der Mängelverwaltung bei technisch anfälligen neu eingeführten Hubschraubern und bei gleichzeitiger neuer Auftragslage für Auslandseinätzen, mit diesen Themen und Widersprüchen wollen wir uns mit den Soldaten des Regimentes austauschen“, so die Liberalen in ihrer Pressemitteilung.

Interessen „nicht erkennbar“

Am Abend referiert Gerhard Aden über diese Themen: Welches Interesse verfolgt die Bundesregierung in Syrien gerade? Und was beabsichtigt Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Irak? Oder in der Türkei? Ob und wie Deutschland in einen Konflikt eingreift, das sei kaum vorhersehbar. Deutsche Sicherheitsinteressen seien noch immer nicht erkennbar.

Wenn die außen- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands einmal klar seien, dann könne die Frage, welche Schlüsseltechnologien in der deutschen Rüstungsindustrie erhaltenswert sind, beantwortet werden. Doch ohne sie fehlten die Leitplanken, die Entscheidungen nachvollziehbar und verlässlich machen.

Außenminister Gabriel hat in seiner Berliner Rede zur Außenpolitikim Dezember Positionen zumindest angedeutet. Die Erhaltung der Bündnisfähigkeit sei etwa ein zentrales außen- und sicherheitspolitisches Interesse.

Gabriels Visionen

Außerdem strebt Gabriel eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik an, gar eine Art europäische Armee, die militärische Fähigkeiten aufteilt. Gabriels Vision geht so weit, dass eines Tages die EU über Einsätze der Bundeswehr entscheiden könnte.

„Letztlich würde damit der Deutsche Bundestag einen Teil seiner nationalen Souveränität verlieren“, sagte er. „Heute wohl noch kaum vorstellbar und doch eine Entwicklung, der man aus europäischer Perspektive kaum ausweichen kann.“

Um aber auf europäischer Ebene eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu verhandeln, müsse sich Deutschland aber erst einmal über die eigenen Präferenzen im Klaren sein, so der Abgeordnete. pm

