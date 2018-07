Erste Frau an der Club-Spitze

Anzeige

Rotary insgesamt bekannter machen und in der öffentlichen Wahrnehmung zu verankern, das hat sich Schulte-Schlingmeyer auf die Fahnen geschrieben. Sie möchte das Augenmerk auf die sozialen Aktivitäten des Clubs lenken. Unter dem Motto „Aufbruch – Beständigkeit“ steht ihre Amtszeit, die gleich in die Vollen geht. Beim bevorstehenden Kurparkfest beteiligt sich der Club traditionell, heuer jedoch mit neuem Angebot und an einem neuen Standort. Wenige Wochen danach folgt mit dem Rotary-Konzert das zweite wichtige Ereignis im Clubjahr.

Ein weiterer Höhepunkt wird ein Vortrag des Wirtschaftsweisen Prof. Bofinger sein, der als Kooperation mit der Sparkasse Tauberfranken stattfindet. Die Clubreise wird im Frühjahr 2019 ins Ruhrgebiet führen. Des Weiteren ist eine Oldtimer-Rallye im Mai in Vorbereitung. Da das internationale Treffen von Rotary, die so genannte Convention kommendes Jahr in Hamburg stattfindet, ist ein Treffen mit den Partnerclubs Mödling (Österreich) und Douay (Frankreich) in der Hansestadt in der Diskussion. rc

