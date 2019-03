Erste Hilfe in Betrieben

Bad Mergentheim.Die Gefahr einer Verletzung in Betrieben, ist trotz größter Vorsichtsmaßnahmen und der Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften, nach wie vor gegeben. Der nächste Lehrgang des DRK findet am Samstag, 30. März, von 8.30 bis 16 Uhr im DRK-Schulungsraum, Oberstetter Straße 3 in Niederstetten statt. Weitere Schulungen sind am Donnerstag, 11. April, von 8.30 bis 16 Uhr im DRK-Schulungsraum, Rotkreuzstraße 30 in Bad Mergentheim sowie am Dienstag, 4. Juni, von 8.30 bis 16 Uhr im DRK-Schulungsraum, Rotkreuzstraße 30, Bad Mergentheim. Information und Anmeldung unter Telefon 07931/482900 oder E-Mail: rkd@kv-bad-mergentheim.drk.de. drk

