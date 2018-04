Erste Hilfe richtig lernen

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Herz-Lungen-Wiederbelebung, Rettungsgriff, Kontrolle des Bewusstseins, Atemspende, ist bei der Ersthilfe eines Verletzten oftmals lebenswichtig. Situationen, in die jeder kommen kann.

Der nächste Lehrgang findet am Samstag, 12. Mai, von 8.30 bis 16 Uhr im Lehrsaal der Freiwilligen Feuerwehr, Kanalstraße 12 in Weikersheim, statt. Weitere Lehrgänge sind am Dienstag, 15. Mai, von 8.30 bis 16 Uhr im DRK-Schulungsraum, Rotkreuzstraße 30 in Bad Mergentheim sowie am Samstag, 2. Juni, von 8.30 bis 16 Uhr im DRK-Schulungsraum, Rotkreuzstraße 30 in Bad Mergentheim. Weitere Informationen erhält man beim DRK-Kreisverband Bad Mergentheim, über den auch die Kursanmeldungen erfolgen unter Telefon 07931/482900 oder Online-Anmeldung unter www.drk-bad-mergentheim.de sowie www.rotkreuzkurs.de. drk