Erste Meisterschaft seit 37 Jahren

Sportlich erfolgreich, finanziell auf gesunden Beinen, mit einem breiten Sportangebot und einem konstanten Bestand von 546 Mitgliedern, so stellt sich der Sportverein Edelfingen (SVE) heute dar.

Edelfingen. Grund genug für den Vorsitzenden Georg Linsenmayer, sich bei der Jahreshauptversammlung im Sportheim zufrieden zu zeigen. Dass dies nicht so war, lag an der Tatsache, dass der im nächsten Jahr 100 Jahre alt werdende Verein seit längerer Zeit einen stellvertretenden Vorsitzenden und einen Leiter der Turnabteilung sucht und diese nicht gefunden werden konnten: Auch in dieser Versammlung ging der Tagesordnungspunkt „Nachwahlen“ ergebnislos aus. Deshalb appellierten Vorstandsmitglieder eindringlich an die Versammlung, mitzuhelfen, die vakanten Posten bald zu besetzen.

Trotzdem konnte Linsenmayer eine positive Bilanz ziehen, in der die Meisterschaft der 1. und 2. Mannschaft, die 37 Jahre lang in der B-Klasse spielten und nun den Aufstieg in die A-Klasse geschafft haben, das überragende Ereignis des abgelaufenen Jahres war.

Von Schulden befreit

Daneben würdigte er die erfolgreiche Arbeit seines Hauptkassiers Günther Hofmann, dem es gelang, den Verein in rund acht Jahren von einer sechsstelligen Schuldenlast zu befreien und in den Gewinnbereich zu bringen. Daran hatte auch Schriftführer Helmut Auer seinen Anteil, dem es immer wieder gelingt, Zuschüsse für die Vereinsarbeit zu bekommen.

Die Fußballabteilung habe inzwischen ein bedeutendes Spielerkapital, das auch in der neuen Spielklasse erfolgreich auftrete, sagte Linsenmayer. Seine Hoffnung ist, dass mit Hilfe des für die neue Spielsaison 2019/20 verpflichteten Trainers Martin Schabert sogar ein weiterer Aufstieg in die Bezirksklasse möglich sein wird. Ein großes Lob sprach er den Übungsleitern der Turnabteilung aus, die den Bürgern in vielen Sportgruppen über alle Altersklassen hinweg ein vielfältiges Sportangebot anbieten und auch bei Wettkämpfen erfolgreich auftreten. Schriftführer Helmut Auer berichtete über die Planungen des 100-Jahr-Jubiläums nächtses Jahr. Auch seien die beiden Fördervereine des Vereins durch die Besetzung mit Jochen Ulshöfer und Jürgen Dürr als Vorsitzende wieder aktiviert worden.

Vorbildlich sei der Verein in Sachen Umweltschutz. Nachdem der SVE 2015 den „Kärcher-Preis“ in der Kategorie „Umwelt und Ressourcen“ bekommen hat, wurde dies 2018 mit dem Klimaschutz-Zertifikat des Bundesumweltministeriums noch getoppt. Es wurde für den Einbau von LED-Lampen in der Flutlichtanlage des Sportplatzes verliehen. Besonders erfreulich dabei ist, dass das Zertifikat mit einem ansehnlichen finanziellen Zuschuss verbunden war.

Auer berichtete weiter über die Veranstaltungen des Vereins, die überwiegend gut besucht waren und auch wirtschaftlichen Erfolg brachten. Beklagenswert sei allerdings der rückläufige Besuch des Sportheimes. Auch bei der Integration von Spielern mit Migrationshintergrund sei der Verein vorbildlich und gelte als Stützpunktverein im Programm „Integration durch Sport“. Schließlich rief Auer dazu auf, sich bei der Volksbank an der Aktion „Wir für hier“, die Projekte von Vereinen unterstützt, zu beteiligen.

Fußballabteilungsleiter Christoph Auer verwies auf die Meisterschaft der 1. und 2. Mannschaft in der letzten Saison und auf den aktuellen 3. Platz in der Hinrunde der A-Klasse. Er freute sich, dass der Verein in beiden Teams derzeit 30 Spieler habe und bedauerte, dass man sich aufgrund von Differenzen vom bisherigen Trainer trennen musste. Für die Rückrunde übernehmen diese Aufgaben Andre Engert und Mannschaftskapitän Mario Fading.

Die Jugendarbeit, die im Wesentlichen von Sven Siegel, Jochen und Anja Ulshöfer geleitet wird, ermögliche den Spielbetrieb mit sechs Mannschaften von der A- bis zur F-Jugend. Allerdings mussten Spielgemeinschaften mit Löffelstelzen, Ober- und Unterbalbach sowie Königshofen und Wachbach eingegangen werden. Auch die AH-Mannschaft tritt in einer Spielgemeinschaft mit Löffelstelzen an. Auer regte für die Zukunft an, für die Ersatzspieler am neuen Sportgelände windgeschützte Sitzplätze zu errichten. Der stellvertretende Abteilungsleiter der Turnabteilung, Herbert Hertlein, berichtete über die Arbeit der 18 Sportgruppen seiner Abteilung, die sportliche Betätigung von der Mutter- und Kind-Gruppe bis zur Seniorengymnastik bieten. Neben den Übungsabenden in der Turnhalle bzw. dem Sportgelände wurde auch an Wettkämpfen auf Kreis-, Turngau- und Landesebene teilgenommen.

Lauftreff herausragend

Besonders herausragend sei dabei der Auftritt des Lauftreffs beim Berlin-Marathon gewesen, die Erfolge der Rhönradturnerinnen bei den Gaumeisterschaften und die Qualifizierung von Julia Wiederroth für den Rhönrad-Deutschland-Cup, bei dem sie einen guten Mittelfeldplatz belegte. Die Turnabteilung trat bei der Faschingsveranstaltung des SVE auf, ebenso die neu gebildete Kindergarde, die auch bei auswärtigen Veranstaltungen auftrat. Zum Abschluss seines Berichtes sprach Hertlein noch die Überreichung von 32 Sportabzeichen an.

Um viele Zahlen ging es beim Bericht des Kassiers Günther Hofmann. Detailliert erläuterte er sein umfangreiches Zahlenwerk und zeigte damit auf, dass der Verein ein komplexer Betrieb ist. Ein kleiner Gewinn konnte verzeichnet werden. Dann sprach Michael Müller über die Kassenprüfung, die er mit Uli Wilhelmi ohne Beanstandungen durchgeführt hatte.

Die Entlastung von Kassier und Vorstand nahm Ortsvorsteher Detlef Heidloff vor. Er stellte auch fest, dass der SVE neben seinem Sportangebot auch viele Aufgaben im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde übernehme und mithelfe, Edelfingen als attraktive Gemeinde zu präsentieren. Schließlich wies Heidloff auf die vom 2. bis 10. August stattfindende Fahrt in den Partnerschaftsort Ste. Marie du Mont hin, für die man sich noch bei Patrick Kress anmelden könne. WM

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019