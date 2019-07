Erste Schnell-Ladesäule ist in Betrieb

Was bisher bis zu zwei Stunden in Anspruch genommen hat, ist nun in rund 30 Minuten getan: das Betanken eines Elektroautos mit umweltfreundlichem Strom.

Bad Mergentheim. Das Stadtwerk Tauberfranken hat in Bad Mergentheim die erste öffentliche Schnell-Ladesäule für Elektroautos für die Bevölkerung im Main-Tauber-Kreis in Betrieb genommen. Lediglich auf der Autobahn-Rastanlage „Ob der Tauber“ ist für den überörtlichen Verkehr bislang eine derartige Station vorhanden.

Stadtwerk-Geschäftsführer Paul Gehrig und Oberbürgermeister Udo Glatthaar freuten sich über die Realisierung des „zukunftsweisenden Projekts“ am Parkhaus „Am Bahnhof“. Glatthaar betonte gar, dass der Anspruch der Kurstadt unterstrichen werde, bei wichtigen Innovationen mit vorne weg zu gehen.

Seit 2016 ist das Stadtwerk Tauberfranken intensiv in das Thema Elektromobilität und den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastuktur eingestiegen. „Um die E-Mobilität für die Alltagstauglichkeit fit zu machen, ist ein flächendeckendes Ladenetz unumgänglich“, begründet Paul Gehrig, Geschäftsführer des Stadtwerks, das Engagement seines Unternehmens für die E-Mobilität.

Bislang waren es 15 Ladestationen

Schon seit einiger Zeit betreibt das Stadtwerk Tauberfranken 15 öffentliche Ladestationen im Versorgungsgebiet von Külsheim, Tauberbischofsheim, Lauda-Königshofen, Königheim, Bad Mergentheim, Assamstadt bis Krautheim. Nun ist Nummer 16 dazugekommen.

Vier weitere Standard-Ladestationen sind in Igersheim, Gerlachsheim, Assamstadt und Niederstetten in den nächsten Monaten noch geplant. „Wie bei all unseren Ladestationen liefern wir auch hier 100 Prozent Ökostrom aus erneuerbaren Energien“, unterstreicht Paul Gehrig.

Gleich neben der Schnell-Ladesäule in der Bad Mergentheimer Zaisenmühlstraße wird aktuell auf dem Dach des städtischen Parkhauses eine Photovoltaik-Anlage installiert. Um den dort produzierten Strom ins Netz einzuspeisen, war der Bau einer leistungsstärkeren Trafostation nötig. An diese ist nun auch die Schnell-Ladesäule angeschlossen. Der bisherige Standort der Trafostation wurde aufgegeben, neue Parkplätze angelegt.

„Wenn die Klimaziele für 2030 erreicht werden sollen, müssen wir den Ausbau alternativer Antriebe verstärkt angehen. Dabei wird unser Stadtwerk Tauberfranken seiner Verantwortung gerecht“, meint OB Glatthaar und betont, dass der Main-Tauber-Kreis auf seinem Weg zum energiefreundlichen Landkreis weiter vorankommt.

Durch die Erweiterung der öffentlichen Ladeinfrastruktur um die erste Schnell-Ladestation in Bad Mergentheim können die Akkus aller gängigen Elektrofahrzeuge in etwa 20 bis 30 Minuten zu 90 Prozent aufgeladen werden.

Das Besondere an dieser Station: Es werden alle aktuellen Standards der Ladeanschlüsse angeboten. Zudem kann gleichzeitig ein Fahrzeug mit einer Leistung von bis zu 50 kW an dem DC-Schnell-Ladepunkt (Gleichstrom) tanken und parallel nebenan ein Fahrzeug am AC-Ladepunkt (Wechselstrom) mit einer Leistung bis zu 43 kW.

Außerdem, so Stadtwerk-Chef Gehrig, ist die DC-Ladeleistung auf bis zu 150 kW erweiterbar und kann dann bei Bedarf vier Fahrzeuge gleichzeitig versorgen.

Die Kosten für die Errichtung der Schnell-Ladesäule sowie den Anschluss ans Stromnetz belaufen sich auf rund 60 000 Euro. Ein Teil davon wird über das Safe-Förderprogramm des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg finanziert.

„Ökologisch richtig“

Ausdrücklich hebt Oberbürgermeister Glatthaar hervor, dass sich das Stadtwerk beim Zukunftsthema „Elektromobilität“ weit vor wagt. Ökologisch gesehen seien die Investitionen absolut richtig, aber Geld lasse sich damit momentan nicht verdienen, weil es einfach noch zu wenig E-Autos auf Deutschlands Straßen gibt. In Bad Mergentheim und Umgebung rüste man sich dennoch für das, was noch kommen soll, so Glatthaar, wobei er selbst E-Autos nicht als Allheilmittel ansieht und eher für einen Mix aus zukunftsgewandten, schadstoff- und verbrauchsarmen Antriebstechnologien plädiert.

Stadtwerk-Geschäftsführer Gehrig merkte noch an, dass man sich langfristig auch einen Batteriespeicher neben der neuen Trafostation und der Schnell-Ladesäule vorstellen kann, um den mittels Solaranlage auf dem Parkhaus-Dach erzeugten Strom speichern und bei Bedarf vor Ort abgeben zu können. Diese Nachrüstung sei denkbar, darüber aber noch nicht entschieden.

