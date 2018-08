Erstes Sommerfest fand großen Anklang

Bad Mergentheim.„Das war rundum gelungen“, war die Rückmeldung am Abend, die das Mitarbeiterteam des Johann-Benedikt-Bembé-Stifts von vielen seiner Bewohner nach seinem ersten Sommerfest seit seiner Eröffnung im Winter 2017 erhalten hat.

Schon Wochen vorher war geplant, organisiert und vorbereitet worden. Regionaldirektorin Swantje Popp sprach die einleitenden Worte. Sie lobte die hohe Einsatzbereitschaft und das große Einfühlungsvermögen der Mitarbeiter für die Bewohner des Hauses.

Pfarrerin Regina Korn von der evangelischen Kirchengemeindestimmte mit einem besinnlichen Gottesdienst im Grünen, musikalisch umrahmt vom Posaunenchor, auf den Nachmittag ein.

Oberbürgermeister Glatthaar dankte in seinem Grußwort allen Beteiligten für die wichtige und gute Arbeit, die die Evangelische Heimstiftung erbringe. Neben dem hauptamtlichen Mitarbeiterteam leisteten auch ehrenamtliche Helfer viele kleine und großen Dienste.

„Unglaublich, was für tolle Musik man mit einem Akkordeon spielen kann“, urteilten Bewohner und die zahlreichen Gäste des Fests zum Beitrag des Akkordeonorchesters Bartenbach, das 14 Mann hoch mit schwungvollen Melodien den Nachmittag begleitete. Großen Beifall erntete die Volkstanzgruppe Tauberbischofsheim mit ihren traditionellen Tänzen zu volkstümlichen Melodien und in schön anzusehenden Trachten. Ein Sketch zu eingebildeten Krankheiten, die der besonderen Behandlung bedurften, brachte das Publikum zum Lachen und auch die Bewohner des Hauses hatten mit der Mitarbeiterin in der Beschäftigung, Waltraud Hochbein, einen Beitrag vorbereitet. Sie führten einen Tanz im Sitzen auf, zu dem nicht nur gesungen, sondern sich auch mit bunten Tüchern bewegt wurde. Hier durfte eine Zugabe nicht fehlen, damit auch die Gäste aktiv mitmachen konnten.

Ein weiteres Highlight des schönen Nachmittags war der Auftritt des Chors „Gospeltime“ der evangelischen Kirchengemeinde Bad Mergentheim, der mit seinen rhythmischen christlichen Liedern, in hoher Qualität und mit viel Schwung vorgetragen, die Zuhörer in seinen Bann zog. Bei einem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot genossen Bewohner und Gäste das bunte Programm gleichermaßen und feierten bis in die späten Abendstunden. eh

