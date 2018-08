Erstklässler beginnen Schulleben mit einer Feier

Bad Mergentheim.Der Unterricht nach den Sommerferien beginnt an den Bad Mergentheimer Schulen am Montag, 10. September.

Grundschule Bad Mergentheim

Für die Schüler der Klassen 2 bis 4 ist Unterrichtsbeginn am 10. September um 8.35 Uhr, Ende um 12 Uhr. Die Klassen 1 und 2 sind im Schulhaus Au untergebracht, die Klassen 3 und 4 im Schulhaus Stadtmitte. Einschulungstag für die neuen Erstklässler ist Donnerstag, 13. September, um 9 Uhr in der Grundschulturnhalle in der Au. Ein ökumenischer Einschulungsgottesdienst ist am Mittwoch, 19. September, um 8.45 Uhr in der Schlosskirche. Ein Elternabend der Schulneulinge ist am Dienstag, 11. September, um 19.30 Uhr in der Grundschulturnhalle Au.

Grundschule am Kirchberg

In der Grundschule in Stuppach-Neunkirchen beginnt der Unterricht am 10. September für alle Zweit-, Dritt- und Viertklässler zur ersten Unterrichtsstunde. Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Kinder um 12.05 Uhr. Die Einschulung selbst findet am Donnerstag, 13. September, um 9 Uhr mit einem Gottesdienst im Dorfgemeinschaftshaus in Neunkirchen statt.

Grundschule Edelfingen

Für die Klassen 2, 3 und 4 ist am 10. September von 8.35 Uhr bis 12.05 Uhr unterricht. Die Einschulung der neuen Erstklässler erfolgt am Freitag, 14. September mit einem ökumenischen Gottesdienst in der ev. Kirche um 9 Uhr. Anschließend findet die Einschulungsfeier und ein kleiner Empfang der Eltern durch die Schulleitung statt. Die Einschulung endet gegen 12 Uhr.

Grundschule am Engelsberg

Der Unterricht der Klassen 2 bis 4 beginnt in Markelsheim am 10. September um 8 Uhr und endet um 11.30 Uhr. Die neuen Erstklässler aus Markelsheim und Apfelbach werden am Donnerstag, 13. September, eingeschult. Nach einem Gottesdienst um 8.45 Uhr in der St. Kilian-Kirche gibt es eine kleine Aufnahmefeier . Zum Gottesdienst und zur Einschulungsfeier sind alle willkommen.

Ottmar-Schönhuth-Schule

Unterrichtsbeginn ist in Wachbach für die Klassen 3 und 4 am 10. September um 7.30 Uhr und für die Klasse 2 um 8.20 Uhr, Ende jeweils um 11.45 Uhr. Der erste Schultag für die Erstklässler ist am Freitag, 14. September mit dem ökumenischen Gottesdienst um 15 Uhr in der katholischen Kirche. Nach dem Gottesdienst treffen sich die Schulneulinge um 16 Uhr zu ihrem „Ersten Schultag“ in der Aula der Schule.

Grundschule St. Bernhard

Für die Klassen 2 bis 4 beginnt der Unterricht an der Grundschule St. Bernhard ebenfalls am Montag, 10. September um 8.40 Uhr und endet um 12 Uhr. Schulbeginn für die neuen Erstklässler ist am Samstag, 15. September um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Marienkirche. Nach dem Gottesdienst treffen sich die Schulneulinge in der Grundschule in der Marienstraße. Hier werden sie von ihren Paten begrüßt und haben ihre erste Unterrichtsstunde.

Lorenz-Fries-Schule

Unterrichtsbeginn ab Klasse 2 ist am 10. September um 7.50 Uhr. Unterrichtsende ist um 12 Uhr. Schulbeginn für die neuen Erstklässler ist am Freitag, 14. September, um 10.30 Uhr mit einer Einschulungsfeier und einem sich anschließenden Empfang der Eltern. Ein Elternabend für Eltern der Schulneulinge ist am Dienstag, 11. September um 19.30 Uhr im Klassenzimmer der 1. Klasse statt.

Eduard-Mörike-Schule

Unterrichtsbeginn für die Klassen 6 bis 10 ist am 10. September um 7:45 Uhr. Unterrichtsende ist um 12:05 Uhr. Für die Klassen 5 beginnt der Unterricht am Dienstag, 11. September, um 9.30 Uhr mit einer Begrüßungsfeier in der Turnhalle. Unterrichtsende ist um 12.05 Uhr.

Realschule St. Bernhard

An der Realschule St. Bernhard in Bad Mergentheim beginnt der Unterricht für die Klassen 6 bis 10 am 10. September um 7.50 Uhr. Für die neuen Fünftklässler beginnt der erste Schultag um 14.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Marienkirche. Ein Gottesdienst für Schüler der Klassen 6 bis 10 ist am Dienstag, 11. September, um 8.00 Uhr im Münster.

Kopernikus-Realschule

Der Unterricht beginnt für die Klassen 6 bis 10 am 10. September um 7:50 Uhr und geht bis 12:55 Uhr. Mittagsschule findet am Montag noch nicht statt. Die neuen Fünftklässler werden am Dienstag, 11 September, um 8.45 Uhr mit einer kleinen Aufnahmefeier begrüßt. Bei ihnen endet der erste Schultag um 12:05 Uhr.

Deutschorden-Gymnasium

Unterrichtsbeginn für die Klassen 6 bis 12 ist am Montag, 10. September um 7.50 Uhr, Unterrichtsende um 12.55 Uhr. Für die neuen Schüler der Klassen 5 beginnt die Schule am Dienstag, 11. September, um 8 Uhr mit einer Einschulungsfeier in der Aula. Ende ist um 12.05 Uhr. Am Freitag, 14. September, ist in der ersten Stunde ein Gottesdienst für alle Schüler. pm

