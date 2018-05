Erstkommunion gefeiert

Anzeige

Rengershausen.Sechs Mädchen feierten das Fest der ersten Heiligen Kommunion. Schon seit dem Beginn des Schuljahres hatte Pfarrer Meiser sie auf dieses wichtige Sakrament vorbereitet. Ihr Motto lautete „Jesus, das Licht der Welt“. Höhepunkt war die heilige Messe. In einem feierlichen Einzug begleiteten der Pfarrer und zahlreiche Ministranten die Kinder in die festlich geschmückte Kirche St. Leonhard. In der Liturgie sorgten der katholische Kirchenchor unter Leitung von Viktoria Raiberg und Organistin Schwester Annegret für die musikalische Umrahmung. Unser Bild zeigt (vorn von links) Emilia Wagner, Talea Anzmann, Shania Schleinitz, Leonie Gahm sowie (hinten von links) Pfarrer Meiser mit Luisa Hügel und Nina Glaser. Bild: Bruno Fischer