Erstkommunion in Hachtel

Hachtel.Am Muttertag feierten fünf Kinder aus Hachtel und Wachbach das Fest ihrer Erstkommunion in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Hachtel. Feierlich zogen sie in Begleitung der Musikkapelle Wachbach in die voll besetzte Kirche ein. Der Gottesdienst wurde unter dem Leitspruch „Jesus segnet uns“ von den Kommunionkindern, dem Vorbereitungsteam und Pfarrer Stolarczyk gemeinsam gestaltet. Auch die Kommunionkinder von Rot waren daran beteiligt. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom katholischen Kirchenchor Hachtel und einer Soloeinlage von Daniela Dammert und Dominic Ehrmann. Das Bild zeigt die Kommunionkinder (von links): Bastian Springer (Wachbach), Marius Gayer (Hachtel), Theresa Nuber (Hachtel), Selina Volz (Wachbach) und Leon Stattelmann (Hachtel). Bild: Kirchengemeinde

