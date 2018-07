Erstmals ein Abschlussfest als reine Grundschule gefeiert

Anzeige

Wachbach.Die Klasse 2 eröffnete mit ihrem Begrüßungslied vom „Fröhlichen August“ die Abschlussfeier in der voll besetzten Aula der Ottmar-Schönhuth-Schule, bevor die Rektorin Heidrun Walliser-Stoppel, Gäste, Lehrer, Eltern und Schüler willkommen hieß und zu einem bunten und abwechslungsreichen Programm, zum ersten Mal „ohne Hauptschule“ einlud. Die Klasse 1 folgte mit dem temperamentvollen „Kika-Tanzalarm“.

In ihrem Dank an die Betreuerinnen der verlässlichen Grundschule, F. Rothenfels, F. Bickel und F. Amm betonte die Schulleiterin, dass durch die umsichtige, vorausschauende und vertrauensvolle Arbeit mit den Betreuungskindern die verlässliche Grundschule an der Ottmar-Schönhuth-Schule zu einer Einrichtung geworden sei, auf die man nicht mehr verzichten könne. Die Kinder besuchten mit großer Freude die Betreuung, was sich auch in den Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr ausdrücke. Danach zeigte die Klasse 2 mit dem englischen Theaterstück „We are going for a bear hunt“, wie sicher sie schon im Umgang mit der englischen Sprache ist und dass man keine Angst vor großen Tieren haben muss.

Walliser-Stoppel bedankte sich bei den Lesepatinnen, F. Zechlin, F. Pfeiffer, F. Schendzielorz und F. Kaupat, die die Kinder der Grundschule ehrenamtlich einmal pro Woche beim Lesen unterstützten und so die Lesekompetenz stärkten. Sie bat die Lesepatinnen, auch im kommenden Schuljahr wieder an die Schule zu kommen und ihre erfolgreiche Arbeit fortzusetzen.