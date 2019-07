Erzieherausbildung erfolgreich beendet

35 Schüler haben ihre Erzieherausbildung erfolgreich abgeschlossen und freuen sich auf ihre berufliche Zukunft.

Bad Mergentheim. Seit Wochen, wenn nicht gar seit Monaten haben sie den Prüfungen entgegen gefiebert. Lange Zeit haben sie sich intensiv vorbereitet – und jetzt haben sie ihr Ziel erreicht. 35 Absolventen verlassen nach zweijährigem Vollzeit-Unterricht die Fachschule für Sozialpädagogik Bad Mergentheim und haben eine wichtige Etappe ihrer Ausbildung bewältigt. Auf sie wartet nun das einjährige Berufspraktikum, das wieder viele neue Herausforderungen mit sich bringen wird. Wenn die Anerkennungspraktikanten in der nächsten Zeit ihre berufliche Tätigkeit aufnehmen, findet ein Rollentausch statt. Nun tragen sie die Verantwortung für den Bildungs- und Erziehungsauftrag der nächsten Generation.

Die Erzieherausbildung an der Beruflichen Schule für Ernährung, Erziehung und Pflege (EPE) Bad Mergentheim bereitet bestens auf die Praxis vor und vermittelt zahlreiche Kompetenzen und ausreichend Teamgeist. Es ist eine insgesamt dreijährige schulische Ausbildung, das heißt die Theorie wird im Berufskolleg und der Fachschule für Sozialpädagogik vermittelt und durch Praktika ergänzt. Abgeschlossen ist die Ausbildung erst nach dem sich anschließenden einjährigen Berufspraktikum.

In der theoretischen Ausbildung werden sämtliche Grundlagen vermittelt, die für diesen Beruf relevant sind. Der Inhalt reicht von sozialpädagogischen Grundlagen, rechtlichen Sachverhalten, über Religionspädagogik bis hin zu allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch oder Englisch. Der Unterricht ist handlungsorientiert. Mit vielen Projekten sowie vernetzten Unterrichtsinhalten werden berufliche, gesellschaftliche und individuelle Anforderungen verknüpft. Die Abschlussprüfung umfasst neben der schriftlichen und mündlichen Prüfung eine Facharbeit. Diese muss im letzten Ausbildungsabschnitt innerhalb von vier Monaten geschrieben und zum Ende des Schuljahres vor einer Lehrerkommission präsentiert werden.

Mit der Ausbildung ist es in Baden-Württemberg auch möglich die Fachhochschulreife zu erwerben. Dafür müssen die Schüler neben den Unterrichtsinhalten der sozialpädagogischen Fachschule zusätzlich drei Stunden pro Woche am Mathematikunterricht teilnehmen und die zentralen Prüfungen in Deutsch, Englisch und Mathematik absolvieren.

Profilbereiche der Ausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik in Bad Mergentheim sind Theaterpädagogik/Erzählen und Forschen/Natur. Seit vielen Jahren ist die Fachschule für Sozialpädagogik der lokale Netzwerkpartner für die Region „Main-Tauber“ der bundesweiten Initiative „Haus der kleinen Forscher“.

Im Unterricht des naturwissenschaftlichen Bereichs stehen wechselnde Projektthemen wie zum Beispiel Umweltphänomene, Kennenlernen der heimischen Vegetation und Tierwelt im Mittelpunkt. Die Theaterpädagogik vermittelt sowohl im Unterricht als auch in Workshops die Grundlagen des Improtheaters und des Erzählens und hat das Ziel, selbst entwickelte Theaterstücke zur Aufführung zu bringen.

Die zweijährige Ausbildung haben erfolgreich abgeschlossen:

2 BKSP 2-1 (Klassenlehrerin Giesela Lechner): Franziska Adrian, Tauberbischofsheim-Dienstadt; Maike Frieß, Niederstetten-Streichental; Felix Gutsche, Bad Mergentheim; Ivonne Halboth (Preis), Würzburg; Yvonne Heck (Belobigung), Bad Mergentheim-Rengershausen; Julia Hefner, Bad Mergentheim-Dainbach, Sarah Kosmak, Weikersheim; Ulrike Kruttschnitt-Khan (Preis), Würzburg; Nicole Silke Kühner, Gaubüttelbrunn; Anette Nachtmann-Bajrami, Boxberg-Unterschüpf; Lisa Ort, Röttingen; Georg Quirin Pauly (Belobigung), Külsheim; Sophia Schild (Belobigung), Weikersheim-Nassau; Lena Schmidt, Werbach-Wenkheim; Tina Sylvia Teufel (Belobigung), Bad Mergentheim-Löffelstelzen; Annika Volkert, Lauda-Königshofen-Heckfeld; Jacqueline Wendt (Preis), Großrinderfeld-Gerchsheim; Jule Zobel (Belobigung) Bieberehren.

2 BKSP2-2 (Klassenlehrerin: Charlotte Wäsche): Gülistan Bilgic, Wertheim; Thomas Carl, Weikersheim; Chiara Comolli (Belobigung), Igersheim; Marie Eberlein, Kirchberg/Jagst; Samantha Griesfelder, Ahorn-Schillingstadt; Marleen Hofmann, Mulfingen-Hollenbach; Pascal Imhof, Bad Mergentheim-Markelsheim; Michelle Jahn, Wertheim-Bettingen; Martyna Mitko (Belobigung), Niederstetten; Marek Reiter, Grünsfeld; Janine Schäfer (Preis), Bad Mergentheim; Alexandra Traxler, Zaisenhausen; Alicia Ulshöfer, Bad Mergentheim; Celine Väth, Wertheim; Janosch Weiland, Bad Mergentheim; Vanessa Zettl, Röttingen; Sofia Zipf (Belobigung), Wittighausen-Vilchband.

Die Zusatzprüfung zur Fachhochschulreife haben bestanden: Maike Frieß, Yvonne Heck, Julia Hefner, Nicole Silke Kühner, Georg Quirin Pauly, Sophia Schild, Schmidt Lena, Tina Sylvia Teufel, Gülistan Bilgic, Thomas Carl, Marleen Hofmann, Martyna Mitko und Sofia Zipf.

39 Berufspraktikanten

Mit Erfolg haben 39 Berufspraktikanten im Juli 2019 den letzten Schritt der Erzieherausbildung absolviert und ihr BP-Jahr mit dem Kolloquium abgeschlossen. und erhielten ihre Zeugnisse als staatlich anerkannte Erzieherinnen.

Die zweijährige Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben: Abazi Kastriot, Xena Albrecht, Melanie Ansmann, Alicia Balbier, Jacqueline Bechtold, Maximilian Beck, Milena Beier, Anastasia Boldin, Lea Cap, Katja Ehrmann, Lilly Erber, Anna Franz, Julia-Marie Fritschke, Dennis Fuchs, Kristin Gehringer, Sofie Geiger, Linda Hartmann, Melissa Horwarth, Saskia Hüttner, Darleen Ising, Ilona Justus, Janina Kleinschrot, Naomi Kraus, Annika-Katharina Kruck, Lukas König, Jasmin Lulaj, Seda Mathein, Carolin Meder, Fabienne Müller, Sophia Scheu, Beate Schmied, Katrin Schmitt, Maren Schmitt, Luisa Schwarz, Michael Schwarz, Leonie Setny, Jeannette Wichmann, Alicia Wittfeld und Saskia Zenkert. epe

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019