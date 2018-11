„Es braucht Mut und Entschlossenheit“

Bad Mergentheim/Neunkirchen.„Demokratie brucht Demokraten“ zitierte Oberbürgermeister Udo Glatthaar den ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert. Der OB sprach in seinem Grußwort anlässlich des Jubiläums „100 Jahre SPD-Ortsverein Bad Mergentheim“ die ganze Bandbreite der sozialdemokratischen Geschichte an – lokal mit seinem besonderen Gruß an den „dienstältesten Gemeinderat Baden-Württebergs“, Klaus-Dieter Brunotte.

Die 100 Jahre seien „ein stolzes Jubiläum“, denn in ihnen stecke „großer demokratischer Gestaltungswille und der Anspruch, im Ehrenamt etwas für die Stadt und die Region zu bewegen“. Zwar sei der SPD gegenwärtig und wie in den Anfängen die kleinste Fraktion im Gemeinderat, aber „Sie haben mit starken Persönlichkeiten die Stadtpolitik mitgeprägt“.

MdL Georg Nelius – er betreut für die SPD den Landkreis Main-Tauber – erinnerte an die dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte: „Als die Parteien links von der SPD und rechts vom Zentrum mehr Stimmen hatten als die Weimarer Koalition, begann die Katastrophe der Nazi-Zeit.“ Und auch heute, 85 nach dem Ermächtigungsgesetz, „hat die SPD die Aufgabe, unsere Demokratie zu sichern“. Dazu bedürfe es Mut und Entschlossenheit – und eben auch der SPD.

Für die SPD-Kreistagsfraktion sprach Thomas Kraft. Er zitierte Willy Brandt: „Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum – besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigne Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll.“ Das gelte natürlich auch für den Ortsverein, sagte Kraft.

Im Süden weitet sich der Horizont

Wolfgang Öhm verlas das Grußwort des verhinderten Martin Balz, einem „sozialdemokratischen Urgestein“, wie ihn der Oberbrügermeister zuvor genannt hatte. „Wenn wir Edelfinger über unseren Tellerrand hinausblicken, dann geht es nach Osten steil den Berg hinauf, nach Westen über den Berg hinüber, im Norden liegt das ’katholisch-badische Ausland’ – nur im Süden weitet sich der Horizont, und da liegt Bad Mergentheim.“

Die Edelfinger SPD habe von den Mergentheimer Genossen, „die wollten unsere Eltern sein und haben sich sehr um uns, ihren Nachwuchs, bemüht“ sehr profitiert. Gemeinsam habe man die kommunalpolitische Gestaltung in die Hand genommen, es entstanden persönliche Beziehungen und Freundschaften, und diese hätten „die politische Arbeit weiter beflügelt und tun das noch immer“. Öhm übergab ein rotes SPD-Fähnchen – „es steht für die sozialdemokratischen Ziele Freiheit, Gleichheit und Solidarität“ – an Rolf Seiter.

Die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Dorothee Schlegel machte deutlich, dass „Demokratie nicht immer nur angenehm und attraktiv ist, sondern oftmals Arbeit und Mühe macht. Und das hat der Ortsverein in seiner jetzt 100-jährigen Geschichte ja oft genug so erlebt.“ Sie dankte den Mitgliedern vor Ort für ihren „beständigen Einsatz für die Demokratie“. Der demokratische Wettstreit werde am Ende keine Personen als Gewinner hervorbringen, sondern Ideale – etwa das von Willy Brandt einst formulierte „mehr Demokratie wagen“. Menschen, die sich in diesen Prozess einbringen und Kompromisse schließen könnten „die braucht es und die haben wir in unseren Ortsvereinen – Frauen und Männer, die sich engagieren, die Ämter übernehmen und so die Demokratie mit Leben erfüllen und gestalten“, sagte Schlegel.

Der SPD-Kreisvorsitzende Joachim Thees machte es kurz: „Macht weiter so!“, rief er den Mitgliedern zu, und er meinte damit nicht nur, aber natürlich besonders die Sozialdemokraten in der Stadt. Die SPD kämpfe seit 150 Jahren für ihre Ideale, der Ortsverein Bad Mergentheim nun seit 100 Jahren. Dennoch gebe es weiterhin „viel zu tun. Wir können uns also nicht ausruhen, sondern müssen weitermachen!“, sagte Thees. hp

