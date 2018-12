Es fehlten nur noch Glühwein und der OB

Wie angekündigt begann der Müllmarkenverkauf in Bad Mergentheim für 2019 am 18. Dezember. Da auch gleichzeitig bekanntgegeben wurde, dass ab 1. Januar die Mülleimer ohne Marke für 2019 nicht mehr geleert werden – wie die Jahre zuvor – wollten viele die Marken gleich am ersten Tag kaufen, da Weihnachten naht und man im Allgemeinen genug andere Dinge zu tun hat.

Wer gedacht hatte, dass das schnell erledigt ist, hatte sich gründlich getäuscht! Glücklicherweise war das Wetter gut, denn die Schlange erstreckte sich weit über den Platz vor dem Rathaus.

Welch eine Organisation! Es wurde nur an einem Schalter bedient. Anfangs streikte die Kasse, zwischendurch stürzte auch mal der Computer ab beziehungsweise konnte das Personal nicht so richtig damit umgehen.

In der Schlange standen etliche ältere Mergentheimer, teilweise mit Rollator.

Und wie kommen die Berufstätigen an ihre Marken? Eine Dame hinter mir hatte ihren freien Tag – sicher hätte sie sich etwas Angenehmeres vorstellen können. Traurig, dass die Verwaltung so eine Sache nicht besser organisieren kann und man kann nur hoffen, dass diese Missorganisation nicht auf die sonstigen Rathausaktivitäten schließen lässt.

Ich denke, ich spreche im Namen der vielen , die mit mir anstanden. Nach eineinhalb Stunden hatte ich glücklich meine Marken. Bewundernswert die Dame und der Herr, die uns freundlich bedienten, obwohl sie sicher den Unwillen einiger zu spüren bekommen haben.

Ich möchte mich aber auch bedanken bei der Stadtverwaltung, die durch ihre schlechte Organisation es möglich machte, mit den Umstehenden nette Unterhaltungen zu führen.

Schade, dass kein Glühwein ausgeschenkt wurde und OB Glatthaar, der sich zurzeit bei allen möglichen Gelegenheiten sehen lässt, nicht zum Händeschütteln kam. Das wäre der Höhepunkt des „Events“ gewesen.

Ob er wohl keine Müllmarke braucht?

