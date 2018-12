„Es gibt eine besondere Farbpoesie“

Im Bad Mergentheimer Kulturforum wurde nun die Ausstellung „Farb[ge]schichten mit Werken von Franziska Eben von Racknitz und Tatjana Schmidgall eröffnet.

BAD MERGENTHEIM. Großer Andrang herrschte im Kulturforum der Stadt Bad Mergentheim: Mit mehr als 150 Vernissage-Besuchern ist dort die neue Ausstellung „Farb[ge]schichten“ eröffnet worden. Franziska Eben von Racknitz und Tatjana Schmidgall zeigen fast 50 Werke ihrer informellen Kunst.

Diese passten wunderbar in das Bad Mergentheimer Kulturforum, würdigte Bürgermeister-Stellvertreter Andreas Lehr die „gelungene Präsentation“ ebenso wie das große Besucher-Interesse. Die beiden Künstlerinnen vermittelten zudem die „Freude am gemeinschaftlichen Schaffen“.

Mehr als 10 000 Besucher

Für die Stadt gehe damit ein erfolgreiches kulturelles Jahr zu Ende, denn 2018 seien bereits mehr als 10 000 Besucher bei Ausstellungen oder den beiden Kunst-Basaren im Kulturforum gezählt worden. „Das zeigt, wie hervorragend diese Einrichtung angenommen wird und was für ein gutes Angebot die Stadt hier macht“, sagte Andreas Lehr.

Die Einführung in die Ausstellung gab einer, der in diesem Jahr bereits selber an gleicher Stelle seine Werke präsentiert hatte: der Bad Mergentheimer Künstler und Kunst-Förderer Bernd Schepermann, den neben einer langjährigen Zusammenarbeit auch eine tiefe Freundschaft mit Eben von Racknitz und Schmidgall verbindet.

Er regte dazu an, die einzelnen Farb-Schichten in den gezeigten Werken zu entdecken und die dahinter liegenden Farb-Geschichten zu entschlüsseln. So wie es der zweideutige Titel der Ausstellung bereits andeutet. Bernd Schepermann sprach von „besonderer Farbpoesie“, von „Illusionen“ und „Träumen“.

Tango-Melodien mitgebracht

Und damit es noch leichter fiel, sich auf die in den Bildern zum Ausdruck gebrachten Gedanken und Gefühle einzulassen, hatte das kleine, aber feine Musiker-Ensemble aus Christiane Stribel-Berge (Oboe), Andreas Berge (Geige) und Gerda Traub (Klavier) auf Wunsch der Künstlerinnen verschiedene Tango-Melodien mitgebracht. Die stießen auf große Begeisterung bei den Vernissage-Gästen. Bernd Schepermann lud dazu ein, selbst als ein „Träumer“ in die gegenstandslosen Werke einzutauchen. „Diese Ausstellung ist eine Einladung, Kunst zu genießen“, so sein Fazit.

Eben von Racknitz und Schmidgall wünschten sich in Anlehnung an ein Zitat des ebenfalls informell arbeitenden Malers Emil Schumacher, die Ausstellungsbesucher sollten ihre Werke „durch Betrachten vollenden“.

Die Ausstellung „Farb[ge]schichten“ ist noch bis zum 14. Januar im Kulturforum am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz zu sehen.

Geöffnet ist täglich außer dienstags von 10.30 Uhr bis 17 Uhr. An Heiligabend und Silvester bleibt die Ausstellung geschlossen. Der Eintritt ist frei. stv

