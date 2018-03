Anzeige

Abgesehen von jedem, der Produkte aus industrieller Landwirtschaft kauft, haben auch noch andere Verantwortung für die Verdichtung der Böden. Ich entnehme dem Leserbrief, dass die Äcker im Tal liegen. Die Hänge sind vermutlich bewaldet. Haben sie dichtes Unterholz? Wachsen kniehoch kleine Bäume im Wald? Oder muss man Jungpflanzen vor Wildverbiss schützen? Die Wurzeln der Laubbäume reichen ungefähr so tief in den Boden wie die Krone. Das heißt bei unserem hohen Wildbestand, dass die oberen Bodenschichten verdichtet sind, weil die Rehe den Unterwuchs im Wald kahl fressen. Damit fehlen die vielen kleinen Wurzeln, die den Boden lockern. Der Wald kann bei Regen so viel Wasser aufnehmen wie ein zusammengepresster, trockener Schwamm, nämlich ein paar Tropfen. Der Rest fließt ins Tal ab und verschlämmt dort zusätzlich die Äcker. Hier könnte man leicht Verbesserung erzielen durch eine Dezimierung des Wildbestandes. Die unvernünftige Empörung über die Jäger, die die niedlichen Rehe schießen, trägt also mit zum Hochwasser bei.

Es liegt an uns allen, unsere Böden und uns vor Hochwasser zu schützen. Es ist ganz einfach – Bioprodukte und Wildbret essen und ein freundliches Wort für die Landwirte, die die Folgen der Verdichtung der Böden am meisten spüren.

