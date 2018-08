Bad Mergentheim/Stuttgart.Mehr Transparenz im Fall der umstrittenen Vergabe der Landesgartenschau forderte die AfD-Landtagsabgeordnete Dr. Christina Baum und wandte sich direkt an den Minister für den Ländlichen Raum, Peter Hauk (CDU).

Dieser hatte die Entscheidung für Ellwangen auch damit gerechtfertigt, dass er erwarte, dass die dortige Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge bestehen bleibe. „Bei der Landesgartenschau muss es darum gehen, ein Konzept vorzulegen, dass die Region voranbringt und nicht darum, einen Tribut an die Landesregierung zu zahlen“, so Christina Baum in einer Pressemitteilung, die sie unserer Redaktion schickte.

Sie wollte vom Minister wissen, wie die zuständige Fachkommission die Bewerberstädte eingeordnet hat und welche Kriterien letztlich entscheidend waren. Die Antwort hierauf ist für die Abgeordnete völlig unzureichend: „Alle Bewerberstädte sollten einen Anspruch darauf haben, zu sehen, wo sie im Ranking gestanden haben. Schon allein, um vielleicht entscheidende Punkte bei der nächsten Bewerbung zu berücksichtigen.“ Die Ergebnisse der Fachkommission wurden ihr jedoch nicht vorgelegt.

Stattdessen unterstreiche der Minister, so Baum, dass auch künftig, landespolitische Überlegungen bei der Vergabe berücksichtigt werden können. „Es ist skandalös, wie es sich die Landesregierung hier offenhält, die Städte auch in Zukunft zu erpressen. Die Städte und Gemeinden in unserem Wahlkreis bemühen sich in vorbildlicher Weise um eine weitere positive Entwicklung in unserer Region. Das muss berücksichtigt werden! Und nicht irgendwelche Spezialinteressen aus Stuttgart“, so Baum.

Die Abgeordnete hat dem Minister bereits mitgeteilt, dass sie darauf besteht, dass die Ergebnisse der Fachkommission offengelegt werden. pm

