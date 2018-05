Es ist wieder Balkonblumensaison

Anzeige

Bad Mergentheim.Es ist Zeit, die Fenster, Balkone und Terrassen mit bunter Blumenpracht zu schmücken, denn die Eisheiligen neigen sich ihrem Ende zu. Der Wochenmarkt in der Kurstadt leuchtet derzeit in bunten Farben – es ist Balkonblumensaison. Am Freitag fand nun wieder der traditionelle Blumenmarkt des Kur- und Tourismusvereins Bad Mergentheim statt. Alle Blumenfreunde, die ihr Zuhause mit den bunten Schönheiten schmücken wollen, hatten hier die Möglichkeit, ihre Pflanzen zu erwerben und bekamen gratis Blumenerde dazu. Das Bild zeigt (von links) Monika Wokal, Maria Günther, André Kurtze und Karin Meyer, alle vom Kur- und Tourismusverein sowie Marita Rhein und Gisela Gutschick als Vertreterinnen der Marktleute auf dem Bad Mergentheimer Wochenmarkt. bas/Bild: Barbara Kurz